Ngày vui của đội tuyển Việt Nam: vé Asian Cup 2027 và cánh cửa top 100

Tuyển Việt Nam hứa hẹn có cấu trúc tấn công hiệu quả hơn

Ngày 17-3, trở thành cột mốc đặc biệt của bóng đá Việt Nam, khi đội tuyển bóng đá Việt Nam vừa "Son" vừa "Hên". Lần đầu tiên trong một đợt tập trung, đội tuyển Việt Nam cùng lúc có sự góp mặt của cầu thủ Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên - đây là 2 cầu thủ nhập tịch đang được người hâm mộ kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển vừa "Hên" vừa "Son" trong thời gian tới.

17-3 cũng là ngày AFC chính thức ra án phạt với Malaysia. AFC đã hủy kết quả trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 trước đó và thay bằng kết quả Malaysia thua Việt Nam 0-3. Với kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam có vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 trước 1 vòng đấu, qua đó góp phần cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Xuân Son là chân sút đã ghi 31 bàn tại V-League 2023-2024, đồng thời là "Vua phá lưới" cũng như là "Cầu thủ xuất sắc nhất" ASEAN Cup 2024. Trong khi đó, Hoàng Hên đang đạt phong độ cao với khả năng kiến tạo và tạo đột biến từ tuyến hai.

Sự kết hợp này không chỉ mang ý nghĩa thú vị về tên gọi - "Hên" và "Son", mà còn là lời gợi mở về một cấu trúc tấn công hiệu quả hơn cho đội tuyển Việt Nam.

Không chỉ là con số, mà là vị thế của tuyển Việt Nam

Việt Nam sẽ được hoàn lại 13,91 điểm đã bị trừ sau trận thua trước đó và cộng thêm 11,08 điểm nhờ chiến thắng 3-0 theo phán quyết, nâng tổng mức tăng lên 24,99 điểm, đưa điểm số lên khoảng 1.214,50 điểm. Với mức điểm này, đội tuyển Việt Nam từ hạng 108 sẽ lên 103, trong khi đó Luxembourg xếp 102 với 1.218,91 điểm, Mozambique hạng 101 (1.224,31 điểm) và Tạikistan hạng 100 (1.224,93).

Đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội bứt phá vào Top 100 trên bảng xếp hạng FIFA

Khoảng cách từ hạng 103 lên Top 100 lúc này chỉ còn khoảng 10,43 điểm - một con số hoàn toàn có thể san lấp ngay trong tháng 3. Nếu thắng đội tuyển Bangladesh ở trận giao hữu, Việt Nam có thể được cộng thêm khoảng 2,7 đến 3 điểm; nếu tiếp tục thắng Malaysia ở trận chính thức, đội sẽ nhận thêm khoảng 8 đến 10 điểm.

Tổng cộng, thầy trò ông Kim có thể kiếm thêm 11 đến 13 điểm, đủ để vượt mốc 1.224 điểm - ngưỡng của đội đang giữ vị trí thứ 100 thế giới.

Việc giành vé dự Asian Cup 2027 sớm giúp đội tuyển Việt Nam giải tỏa áp lực thành tích, đồng thời tạo điều kiện tập trung cho mục tiêu dài hạn. Nếu kết hợp với việc lọt Top 100 FIFA, đội tuyển không chỉ cải thiện thứ hạng mà còn nâng vị thế ở các kỳ bốc thăm, từ Asian Cup đến vòng loại World Cup 2030.



