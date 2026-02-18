Kim Anh từng chia sẻ rằng khoảnh khắc đáng nhớ nhất không phải là tiếng reo hò trên khán đài, mà là ánh mắt của huấn luyện viên khi cô vượt qua mức xà quyết định. “Ánh mắt vừa lo lắng vừa tự hào ấy khiến em xúc động và nhớ mãi"
Ngày Tết mê mẩn ngắm Kim Anh-“Nữ thần biết bay” 19 tuổi gây sốt Đông Nam Á, visual "thua hoa hậu mỗi vương miện"
Phạm Huyền
VĐV Bùi Thị Kim Anh hot rần rần SEA Games không chỉ bởi thành tích ấn tượng mà còn nhờ visual "đỉnh chóp".
