Ngày ra quân thành công của đoàn Việt Nam tại PPA Tour Asia Hongkong 2025

Ở nội dung đơn nam, Việt Nam đóng góp tới 3 đại diện trên tổng số 4 vé vào vòng thi đấu chính thức (Main Draw), gồm Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển và Lê Xuân Đức. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng để họ tự tin hướng tới những thử thách khó khăn hơn phía trước.

Nội dung đôi nam cũng chứng kiến những màn so tài nội bộ đầy kịch tính. Cặp Vinh Hiển - Minh Quân đã vượt qua hai tay vợt trẻ Xuân Đức - Nhật Minh để tiến thẳng vào vòng đấu chính. Đặc biệt, bộ đôi "tân binh" Huy cầu lông - Hưng đen đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại các đối thủ nước ngoài, lần đầu tiên góp mặt tại Main Draw. Như vậy, ở nội dung này, Việt Nam sẽ có 4 đại diện tranh tài: Linh Giang - Hoàng Nam, Chí Khương - Thắng Bò, Vinh Hiển - Minh Quân và Huy cầu lông - Hưng đen.

Ở nội dung đôi nam nữ, cặp Linh Giang - Connie Lee không gặp nhiều khó khăn để giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Lý Hoàng Nam - Jolie Lam cũng xuất sắc loại cặp Minh Quân - Sophia Huỳnh để ghi tên mình vào Main Draw.

Tuy vậy, ở nội dung đơn nữ, cả Sophia Phương Anh và Sophia Huỳnh đều phải dừng bước đáng tiếc ngay từ vòng loại.

Ngày hôm nay 22/8, vòng Main Draw sẽ chính thức khởi tranh ở các nội dung đơn và đôi nam nữ. Người hâm mộ đang chờ đợi các tay vợt Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ và tiến sâu, tạo nên dấu ấn đậm nét tại giải đấu đẳng cấp châu lục này.