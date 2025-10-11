Ngày này 8 năm trước, ông Park Hang-seo đến Việt Nam và sau đó thì!

Một ngày tháng 10/2017 tại sân bay Nội Bài, giữa dòng người hối hả, hình ảnh người đàn ông Hàn Quốc với dáng vẻ điềm đạm, tay đút túi quần, lặng lẽ đứng chờ hành lý đã được ống kính ghi lại. Ít ai ngờ rằng khoảnh khắc giản dị ấy lại mở ra một kỷ nguyên mới cho bóng đá Việt Nam.

Ngày ông Park đến Việt Nam trong thầm lặng

Chẳng ai ngờ HLV có biệt danh là "ông già ngủ gật" chẳng ai ở Việt Nam biết đến chỉ vài tháng sau khi nhập chức đã khiến cho triệu trái tim Việt Nam phải rung lên. Hành trình của HLV Park Hang-seo bắt đầu với U23 Việt Nam, từ giải đấu quốc tế ở Thái Lan đến VCK U23 châu Á. Ngày U23 Việt Nam lên đường chỉ có vỏn vẹn 5 người hâm mộ tiễn đội tuyển, ngày trở về thầy trò ông Park đi giữa cờ hoa với hành trình diệu kỳ ở Thường Châu năm 2018.

Từ cột mốc ấy, hành trình huy hoàng của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo chính thức bắt đầu:

AFF Cup 2018: Việt Nam lên ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi, khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á.

SEA Games 30 (2019): Đội U22 giành HCV lịch sử, chấm dứt 60 năm khát vàng.

Asian Cup 2019: Đội tuyển Việt Nam vào tới tứ kết, thành tích tốt nhất trong lịch sử.

Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại thứ 3 khu vực châu Á – một cột mốc chưa từng có.

Hành trình kỳ diệu cùng tuyển Việt Nam

Không chỉ mang lại thành tích, HLV Park còn khơi dậy tinh thần, ý chí chiến đấu và sự kỷ luật trong từng cầu thủ. Những gương mặt như Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu, Tiến Linh… đều trưởng thành và tỏa sáng dưới bàn tay của ông.

Sau hơn 5 năm gắn bó, khi HLV Park Hang-seo nói lời chia tay vào đầu năm 2023. Giờ đây, khi nhìn lại bức ảnh năm 2017, ngày đầu tiên ông Park đặt chân đến Việt Nam, mọi ký ức đẹp nhất lại ùa về.