Ngay lúc này tại nhà Đình Bắc: Người hâm mộ vượt 30km đội nắng chờ đợi hàng giờ, quyết không về khi chưa gặp thần tượng

Sau hành trình đáng nhớ tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, mới đây, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc đã trở về quê nhà ở xã Yên Trung (Nghệ An), mang theo niềm tự hào và sự chào đón ấm áp của gia đình, hàng xóm.
Biết tin Đình Bắc về thăm nhà, từ sáng sớm 28/1, nhiều người dân và người hâm mộ đã có mặt trước cổng nhà, kiên nhẫn chờ đợi hàng giờ mong được gặp mặt, chúc mừng “vua phá lưới” của vòng chung kết U23 châu Á. Không khí quê nhà vì thế trở nên rộn ràng, nhộn nhịp hơn thường ngày.
Trong số những người đến chúc mừng có không ít bạn trẻ còn mặc nguyên đồng phục học sinh, tay cầm gấu bông, ảnh lưu niệm, thậm chí chuẩn bị sẵn những bức thư viết tay gửi tặng thần tượng. Nhiều em chia sẻ chỉ mong được gặp Đình Bắc ngoài đời, xin chữ ký hoặc chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm để làm động lực theo đuổi ước mơ bóng đá.
Một bạn trẻ cho biết, dù cách nhà Đình Bắc khoảng 30km nhưng vẫn thu xếp thời gian đến từ sớm để được gặp mặt, chúc mừng và xin chữ ký của thần tượng. "Em đến từ Nghi Xuân, em ghé qua nhà Đình Bắc 2 lần rồi. Em đến đây từ tối qua, bạn em gọi đón rồi 2 đứa đi thằng từ Hưng Nguyên đến đây đợi tầm khoảng 1 tiếng không thấy anh ấy về nên tụi em lại về nhà lúc 1h sáng. Xong sáng nay tầm 8h, tụi em lại chạy qua đây đợi từ 9h".
Dù nam cầu thủ đi vắng, không có nhà nhưng có rất đông người hâm mộ kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài hàng giờ đồng hồ. Nhiều người tranh thủ ngồi nghỉ trong sân nhà, vừa trò chuyện vừa dõi mắt nhìn vào trong sân nhà, mong có thể gặp cầu thủ trẻ khi anh trở về.
Không ít em nhỏ vẫn nán lại đến trưa, trên tay cầm sẵn bút, giấy hoặc những trái bóng tròn đã chuẩn bị từ trước. Với họ, chỉ cần được nhìn thấy thần tượng ngoài đời, gửi lời chúc mừng hay xin một chữ ký cũng đã là kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày đầu năm mới.