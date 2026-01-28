Ngay lúc này tại nhà Đình Bắc: Người hâm mộ vượt 30km đội nắng chờ đợi hàng giờ, quyết không về khi chưa gặp thần tượng

Sau hành trình đáng nhớ tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, mới đây, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc đã trở về quê nhà ở xã Yên Trung (Nghệ An), mang theo niềm tự hào và sự chào đón ấm áp của gia đình, hàng xóm.

Biết tin Đình Bắc về thăm nhà, từ sáng sớm 28/1, nhiều người dân và người hâm mộ đã có mặt trước cổng nhà, kiên nhẫn chờ đợi hàng giờ mong được gặp mặt, chúc mừng “vua phá lưới” của vòng chung kết U23 châu Á. Không khí quê nhà vì thế trở nên rộn ràng, nhộn nhịp hơn thường ngày.

Trong số những người đến chúc mừng có không ít bạn trẻ còn mặc nguyên đồng phục học sinh, tay cầm gấu bông, ảnh lưu niệm, thậm chí chuẩn bị sẵn những bức thư viết tay gửi tặng thần tượng. Nhiều em chia sẻ chỉ mong được gặp Đình Bắc ngoài đời, xin chữ ký hoặc chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm để làm động lực theo đuổi ước mơ bóng đá.

Một bạn trẻ cho biết, dù cách nhà Đình Bắc khoảng 30km nhưng vẫn thu xếp thời gian đến từ sớm để được gặp mặt, chúc mừng và xin chữ ký của thần tượng. "Em đến từ Nghi Xuân, em ghé qua nhà Đình Bắc 2 lần rồi. Em đến đây từ tối qua, bạn em gọi đón rồi 2 đứa đi thằng từ Hưng Nguyên đến đây đợi tầm khoảng 1 tiếng không thấy anh ấy về nên tụi em lại về nhà lúc 1h sáng. Xong sáng nay tầm 8h, tụi em lại chạy qua đây đợi từ 9h".

Dù nam cầu thủ đi vắng, không có nhà nhưng có rất đông người hâm mộ kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài hàng giờ đồng hồ. Nhiều người tranh thủ ngồi nghỉ trong sân nhà, vừa trò chuyện vừa dõi mắt nhìn vào trong sân nhà, mong có thể gặp cầu thủ trẻ khi anh trở về.

Không ít em nhỏ vẫn nán lại đến trưa, trên tay cầm sẵn bút, giấy hoặc những trái bóng tròn đã chuẩn bị từ trước. Với họ, chỉ cần được nhìn thấy thần tượng ngoài đời, gửi lời chúc mừng hay xin một chữ ký cũng đã là kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày đầu năm mới.

Quê nhà Yên Trung (Nghệ An) rộn ràng hơn thường ngày khi cầu thủ Nguyễn Đình Bắc trở về thăm nhà sau hành trình đáng nhớ cùng đội tuyển U23 Việt Nam.

Trên tay là những trái bóng tròn, các bạn trẻ háo hức mong được Đình Bắc ký tặng làm kỷ niệm đáng nhớ.

Những trái bóng giản dị mang theo ước mơ lớn, được gửi gắm qua chữ ký của cầu thủ quê xứ Nghệ

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã đứng chờ trước cổng nhà, chỉ mong được tận mắt nhìn thấy và gửi lời chúc mừng tới cầu thủ con em xứ Nghệ.

Từ làng quê nhỏ đến sân chơi châu lục, hành trình của Nguyễn Đình Bắc trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ nuôi dưỡng giấc mơ bóng đá.

Các em nhỏ chăm chú tham quan, ngắm nhìn từng chiếc huy chương mà cầu thủ trẻ đã giành được trong suốt hành trình thi đấu.

Người hâm mộ tranh thủ chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng người thân của cầu thủ Đình Bắc

Trong không khí ấm áp, mẹ Đình Bắc ân cần đón tiếp người hâm mộ, chia sẻ niềm vui cùng bà con quê nhà.

Một bức tranh ghép từ chữ “Bắc”, được đóng khung cẩn thận - món quà nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm của người hâm mộ dành cho cầu thủ quê xứ Nghệ.

Nhiều bạn nhỏ còn mặc nguyên đồng phục học sinh, tay ôm gấu bông, tranh thủ chờ hàng giờ để xin chữ ký, chụp ảnh cùng thần tượng.

hững bức thư viết tay giản dị nhưng chan chứa tình cảm được các em học sinh gửi tới cầu thủ quê xứ Nghệ như lời động viên, ngưỡng mộ.