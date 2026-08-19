Ngày đặc biệt của Đình Bắc: Đón sinh nhật tuổi 22 rực rỡ, chờ tỏa sáng ở trận quyết đấu Việt Nam vs Malaysia

Đình Bắc đón sinh nhật tuổi 22 theo cách đặc biệt nhất: khoác áo ĐT Việt Nam, đứng trước cơ hội bước vào chung kết ASEAN Cup và mang theo vị thế Vua phá lưới của giải đấu.

Rạng sáng 19/8, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc gây chú ý với bài đăng đăng tự chúc mừng sinh nhật mình. Tiền đạo quê Nghệ An mong tuổi mới có thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc, may mắn và tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn hơn.

“Chúc mừng sinh nhật tôi! Chúc bản thân tuổi mới thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp nhất! Hi vọng may mắn sẽ luôn mỉm cười với tôi! Tuổi mới luôn luôn cố gắng và phấn đấu những mục tiêu lớn hơn nhé ĐB7!”, Đình Bắc viết.

Đi kèm lời chúc là bức ảnh nam cầu thủ trong bộ trang phục ĐT Việt Nam. Đình Bắc đứng trước phông nền xanh, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt đầy tập trung. Hình ảnh ấy càng trở nên đặc biệt khi ngày sinh nhật của anh cũng chính là ngày đội tuyển bước vào trận đấu được chờ đợi nhất kể từ đầu ASEAN Cup 2026.

Ảnh: FBNV

Đình Bắc sinh ngày 19/8/2004 tại Nghệ An. Năm nay, anh chính thức bước sang tuổi 22. Và món quà sinh nhật lớn nhất mà Đình Bắc có thể tự tặng cho mình lúc này có lẽ không phải một bữa tiệc hay món quà đắt tiền, mà là một màn trình diễn thật bùng nổ cùng ĐT Việt Nam.

Sinh nhật đúng ngày quyết đấu Malaysia

Tối 19/8, ĐT Việt Nam sẽ tiếp Malaysia trên sân nhà ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik giành quyền vào bán kết với ngôi nhất bảng A, qua đó được chơi trận lượt về trên sân nhà. Đình Bắc bước vào trận đấu này với phong độ cực cao.

Ngay trong trận ra mắt ASEAN Cup, chân sút sinh năm 2004 đã lập hat-trick giúp Việt Nam thắng Timor-Leste 7-0. Đây cũng là một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất của một cầu thủ Việt Nam tại giải đấu khu vực. Sau đó, Đình Bắc có hai trận liên tiếp không ghi bàn trước Singapore và Indonesia. Nhưng khi đội tuyển cần một khoảnh khắc khác biệt ở lượt cuối vòng bảng, anh lại lên tiếng.

Đối đầu Campuchia, Đình Bắc lập cú đúp, góp công giúp Việt Nam giành chiến thắng 3-1 và kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Hai pha lập công này đưa tổng số bàn thắng của anh tại ASEAN Cup 2026 lên con số 5. Nhờ đó, Đình Bắc hiện độc chiếm ngôi đầu danh sách Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 5 bàn thắng. Xếp sau anh là nhóm cầu thủ có 4 bàn, trong khi Paulo Josué của Malaysia đang có 3 pha lập công. Điều này cũng đồng nghĩa Đình Bắc đang đứng trước một cuộc đối đầu khá thú vị: bên kia chiến tuyến là Malaysia, đội bóng sở hữu một trong những chân sút đang bám đuổi anh trên đường đua Vua phá lưới.

Ảnh: FBNV

Từ “Bắc còi” đến ngôi sao được kỳ vọng

Ít ai nghĩ rằng chàng trai từng bị gọi bằng biệt danh “Bắc còi” vì thân hình nhỏ bé khi còn ở lò đào tạo trẻ lại có thể bước lên sân khấu lớn của bóng đá Đông Nam Á nhanh đến vậy. Khi mới 14 tuổi, Đình Bắc từng bị loại khỏi lò đào tạo Sông Lam Nghệ An vì thể hình quá nhỏ. Không từ bỏ giấc mơ, anh chuyển sang Quảng Nam, tiếp tục tập luyện và từng bước cải thiện thể chất, kỹ năng để rồi vươn lên thi đấu chuyên nghiệp.

Những năm tháng ấy dường như đã tạo nên một Đình Bắc rất khác ở hiện tại. Tại VCK U23 châu Á 2026, anh từng gây ấn tượng mạnh khi góp dấu giày vào 6 bàn thắng của U23 Việt Nam, đồng thời nằm trong nhóm cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới.

Còn ở ASEAN Cup 2026, Đình Bắc đang tiếp tục chứng minh rằng những màn trình diễn trước đó không phải phong độ nhất thời. Tốc độ, khả năng di chuyển, kỹ thuật và đặc biệt là sự tự tin trong những tình huống dứt điểm đang biến tiền đạo của Công an Hà Nội thành một trong những mũi tấn công đáng chú ý nhất của ĐT Việt Nam.

Ảnh: FBNV

Món quà tuổi 22 đang chờ Đình Bắc

Bài đăng sinh nhật của Đình Bắc nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự trùng hợp đặc biệt. Anh đón tuổi mới đúng vào ngày có thể quyết định tấm vé vào chung kết ASEAN Cup của đội tuyển. Ở tuổi 22, Đình Bắc đã có một vị trí quan trọng trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik và đang sở hữu một thành tích cá nhân mà bất kỳ tiền đạo nào cũng mong muốn: dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu.

Giờ đây, người hâm mộ Việt Nam đang chờ xem Đình Bắc có thể biến ngày sinh nhật của mình thành một ngày đáng nhớ hơn nữa hay không. Một bàn thắng vào lưới Malaysia, một màn trình diễn xuất sắc, hay đơn giản là góp công đưa ĐT Việt Nam tiến vào chung kết - bất kỳ điều gì trong số đó cũng có thể trở thành món quà tuổi 22 đặc biệt nhất dành cho “ĐB7”. Và nếu Đình Bắc tiếp tục nổ súng, cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 chắc chắn sẽ còn hấp dẫn hơn rất nhiều.