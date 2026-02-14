Ngày 14/2: Văn Hậu - Doãn Hải My cực tình, riêng Nhật Minh U23 Việt Nam lại gây sốt với "người tình" 1kg gạo nếp

Ngày lễ tình yêu (14/2) năm nay, dàn sao sân cỏ Việt Nam đồng loạt "lên sóng" với những khung hình ngọt ngào. Chiếm trọn spotlight về độ lãng mạn chính là vợ chồng Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My. Nam hậu vệ quê Thái Bình khiến dân mạng trầm trồ khi chia sẻ khoảnh khắc dùng bữa tối thân mật trong không gian ngập tràn ánh nến và hoa trắng. Nhan sắc rạng rỡ của "mẹ bỉm" Doãn Hải My bên cạnh vẻ lịch lãm của ông xã tạo nên một khung hình chuẩn "ngôn tình".

Cùng chung phong cách thanh lịch, "anh cả" Quế Ngọc Hải cũng đăng tải bộ ảnh kỷ niệm đầy tinh tế bên bà xã Dương Thùy Phương. Cặp đôi chọn trang phục tông màu trung tính, trao nhau cái nhìn ấm áp, minh chứng cho hạnh phúc bền chặt sau nhiều năm gắn bó. Trong khi đó, "Hoàng tử" Phạm Đức Huy lại khiến fan "dậy sóng" với phong cách hài hước quen thuộc. Anh đăng ảnh tình tứ bên một cô gái xinh đẹp trong trang phục cưới nhưng lại đính kèm dòng chú thích đầy "tung hỏa mù": "Chụp ảnh kỷ yếu với một người em gái tới từ Vĩnh Phúc". Dù vậy, người hâm mộ đều hiểu đây là cách anh chàng công khai tình cảm đầy khéo léo trong ngày đặc biệt này.

Tuy nhiên, vị trí "độc bản" trong mùa Valentine năm nay chắc chắn thuộc về cầu thủ Nguyễn Nhật Minh. Thay vì những bó hoa rực rỡ hay bữa tối sang trọng, Nhật Minh lại chọn đón lễ Tình yêu theo cách... đậm chất truyền thống.

Trên trang cá nhân, nam cầu thủ khiến fan "ngã ngửa" khi chia sẻ hình ảnh đang ngồi bệt trên chiếu, miệt mài cùng gia đình gói bánh chưng. Với dòng trạng thái hóm hỉnh: "Valentine của tôi" kèm biểu tượng cười ra nước mắt.

Hình ảnh chàng cầu thủ trẻ nâng niu chiếc bánh chưng xanh vuông vức thay vì hoa hồng đã nhận được cơn mưa tương tác từ cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ hóm hỉnh bình luận rằng đây chính là "người yêu" nặng ký và thực tế nhất trong dàn cầu thủ ngày hôm nay.