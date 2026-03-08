Ngập trong khủng hoảng, Malaysia sắp đón ngày trọng đại nhưng buồn nhiều, vui ít

Ngày 11-9-2026 tới đây, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sẽ tròn 100 năm tuổi – một cột mốc đáng lẽ phải được tổ chức rầm rộ như dấu mốc lịch sử của bóng đá quốc gia. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Thay vì không khí lễ hội, bóng đá Malaysia đang chìm trong một cuộc khủng hoảng toàn diện, từ uy tín, tài chính cho đến bộ máy quản lý.

Cơn bão bắt đầu từ bê bối nhập tịch gây chấn động vào năm 2025. FIFA phát hiện 7 cầu thủ mang danh “gốc Malaysia” thực chất sử dụng giấy tờ giả để đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Cuộc điều tra cho thấy nhiều thông tin về nguồn gốc gia đình đã bị làm giả, khi những cầu thủ này thực tế có ông bà sinh tại Argentina, Brazil, Tây Ban Nha hoặc Hà Lan. FIFA coi đây là hành vi cố tình gian lận, làm tổn hại nghiêm trọng đến tính minh bạch của bóng đá quốc tế.

Hệ quả là FIFA ra án phạt nặng đối với FAM. Liên đoàn này bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, còn 7 cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và chịu án phạt tiền riêng.

FAM cố gắng chống lại phán quyết bằng cách kháng cáo. Tuy nhiên, nỗ lực này nhanh chóng thất bại khi Ủy ban Kháng cáo FIFA giữ nguyên án phạt. Sau đó, vụ việc tiếp tục được đưa lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng kết quả cuối cùng vẫn không có lợi cho Malaysia khi đơn kháng cáo bị bác bỏ. Điều này khiến FAM gần như không còn đường lùi trước sai phạm của mình.

Cú sốc pháp lý nhanh chóng biến thành khủng hoảng niềm tin. Dư luận Malaysia phản ứng dữ dội, cho rằng liên đoàn đã làm tổn hại danh tiếng của cả nền bóng đá. Nhiều chuyên gia và người hâm mộ công khai chỉ trích ban lãnh đạo FAM, cho rằng họ đã “đánh cược” danh dự quốc gia bằng một kế hoạch nhập tịch đầy rủi ro.

Áp lực dư luận cuối cùng dẫn tới một động thái chưa từng có trong lịch sử: toàn bộ 16 thành viên Ban chấp hành FAM đồng loạt từ chức vào đầu năm 2026 để nhận trách nhiệm trước bê bối. Sự kiện này được xem là cú địa chấn trong bóng đá Malaysia, bởi hiếm khi một tổ chức thể thao quốc gia chứng kiến sự ra đi tập thể của toàn bộ lãnh đạo như vậy.

Khả năng lớn là sắp tới, AFC sẽ còn đảo ngược kết quả một số trận đấu của Malaysia thành thua 0-3, khiến thành tích của đội tuyển bị ảnh hưởng nặng nề, không thể dự VCK Asian Cup 2027.

Bảy cầu thủ "nhập lậu" có thể sẽ không bao giờ được chơi cho ĐT Malaysia nữa.

Trong khi bộ máy lãnh đạo rối ren, các hệ lụy tài chính cũng dần lộ rõ. Nhiều nguồn tin cho biết FAM đang phải gánh khoản chi phí lớn liên quan đến các vụ kiện và án phạt, với tổng thiệt hại ước tính lên tới hơn 8 triệu ringgit. Điều này khiến ngân sách bóng đá Malaysia bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là các chương trình phát triển trẻ.

Tệ hơn, niềm tin của các nhà tài trợ cũng lung lay. Một số đối tác lớn bắt đầu xem xét lại hợp đồng với FAM, bởi các thỏa thuận tài trợ thường có điều khoản cho phép rút lui nếu tổ chức đối tác vướng vào bê bối nghiêm trọng. Việc logo của một nhà tài trợ lớn biến mất khỏi bảng quảng cáo trong một trận đấu quốc tế đã trở thành dấu hiệu cho thấy mối quan hệ này đang rạn nứt.

Cuộc khủng hoảng còn khiến tương lai quản trị của FAM trở nên bất định. Trong bối cảnh liên đoàn rơi vào hỗn loạn, nhiều ý kiến lo ngại FIFA có thể phải can thiệp sâu, thậm chí tái cấu trúc tổ chức để đưa bóng đá Malaysia trở lại quỹ đạo ổn định.

Không chỉ bê bối nhập tịch, nền bóng đá Malaysia còn đang đối mặt với những vấn đề sâu xa hơn ở cấp độ hệ thống, đặc biệt là giải vô địch quốc gia và công tác đào tạo trẻ. Trong nhiều năm qua, M-League liên tục rơi vào tình trạng bất ổn tài chính, khi chuyện cầu thủ bị nợ lương kéo dài hàng tháng trời gần như đã trở thành điều quen thuộc.

Ngay cả sau khi Cơ quan quản lý bóng đá chuyên nghiệp Malaysia (MFL) được thành lập với mục tiêu chuyên nghiệp hóa giải đấu, tình trạng này vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Việc cầu thủ sống trong cảnh tài chính bấp bênh không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng giải đấu mà còn khiến môi trường bóng đá trở nên dễ tổn thương trước nguy cơ dàn xếp tỉ số – điều mà Malaysia từng phải trả giá đắt trong quá khứ.

Bóng đá Malaysia đang gặp rất nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Ở cấp độ trẻ, tình hình cũng không sáng sủa hơn. Các đội tuyển trẻ Malaysia trong những năm gần đây liên tục không thể vượt qua vòng loại các giải châu Á dành cho từng lứa tuổi. Đối với một quốc gia từng sản sinh nhiều cầu thủ có thể cạnh tranh ở tầm châu lục, sự sa sút này được xem là hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng cho hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Malaysia.

Lịch sử bóng đá Malaysia từng nhiều lần trải qua những cú sốc lớn. Một trong những sự kiện tai tiếng nhất là vụ dàn xếp tỉ số năm 1994, khi hơn 100 cầu thủ và quan chức bị điều tra, nhiều người bị cấm thi đấu hoặc sa thải. Vụ việc đó từng được xem là bước ngoặt khiến bóng đá Malaysia suy giảm trong nhiều năm.

Ba thập kỷ sau scandal năm 1994, bóng đá Malaysia lại một lần nữa đứng trước cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, liên quan đến quản trị, pháp lý và niềm tin của người hâm mộ.

Vì thế, khi ngày kỷ niệm 100 năm của FAM đang đến gần, câu hỏi lớn nhất không phải là họ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm hoành tráng ra sao. Điều mà người hâm mộ Malaysia thực sự muốn biết là: liệu nền bóng đá của họ có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này hay không.

Một thế kỷ tồn tại đáng lẽ phải là dịp để nhìn lại những vinh quang và thành tựu. Nhưng với FAM lúc này, cột mốc 100 năm có lẽ lại trở thành lời nhắc nhở cay đắng rằng: danh tiếng gây dựng trong cả trăm năm có thể bị tổn hại chỉ bởi một sai lầm lớn.