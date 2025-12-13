Ngẩn ngơ visual nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo, xinh không góc chết, ngầu đét phá kỷ lục SEA Games Phạm Huyền - Thanh Xuân | 13/12/2025 14:30 Báo lỗi cho Soha Xạ thủ Phí Thanh Thảo khoe nhan sắc cực đỉnh tại vòng loại súng trường 10m nữ SEA Games 33. Cận cảnh visual và phong thái cực ngầu của Phí Thanh Thảo khi thi đấuSáng ngày 13/12, xạ thủ Phí Thanh Thảo bước vào thi đấu vòng loại nội dung súng trường 10m tại SEA Games 33. Kết quả của vòng loại sẽ tính điểm cho nội dung đồng đội nữ Xạ thủ Việt Nam nổi bật với visual cực xinh, gương mặt ngầu đét khi bước vào thi đấuNữ xạ thủ Việt Nam tự tin bước vào thi đấu với hàng loạt lượt bắn toàn hoa điểm 10 Thanh Thảo nhắm mắt lấy tâm lý bình tĩnh khi bước vào lượt bắnKhoảnh khắc giơ súng cực ngầu của nữ xạ thủ Việt Nam Với 6 lượt bắn, mỗi lượt 10 viên Phí Thanh Thảo làm làm chủ khẩu súng nặng tới 6kgGương mặt cực tự tin của Thanh Thảo sau mỗi lần hoàn thành lượt bắn Đáng chú ý, sau 6 loạt bắn 10 viên, Phí Thanh Thảo đã phá luôn kỷ lực SEA Games nội dung súng trường 10m với tổng 627.6 điểmPhí Thanh Thảo, nữ xạ thủ sinh năm 2004 của đội tuyển bắn súng Việt Nam không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ bởi tài năng và thành tích xuất sắc trên trường bắn mà còn được cộng đồng mạng và truyền thông ưu ái gọi bằng biệt danh "hot girl bắn súng"Nhan sắc của nữ xạ thủ là sự kết hợp giữa nét ngọt ngào nhưng vẫn giữ phong thái cá tính, hiện đạiPhong thái ngầu khiến dân tình không lối thoát của xạ thủ Việt Nam Thanh Thảo với dáng đứng tự tinSự tự tin giúp Thanh Thảo cùng các đồng đội giành HCB đồng đội súng trường 10mNụ cười rạng rỡ của Phí Thanh Thảo sau khi hoàn thành bài thi cực tốtNgẩn ngơ nhan sắc của nữ VĐV Việt Nam Tags SEA Games 33 Phí Thanh Thảo Theo phunuso.baophunuthudo.vn Copy link Link bài gốc Lấy link https://phunuso.baophunuthudo.vn/ngan-ngo-visual-nu-xa-thu-phi-thanh-thao-xinh-khong-goc-chet-ngau-det-pha-ky-luc-sea-games-193251213102846627.htm Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha