Ngán ngẩm với sân cỏ V-League

Sau 2 trận đấu sớm thuộc vòng 15 V-League 2024 -2025 hôm 1-3, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và HLV Polking (CLB Công an Hà Nội) đồng loạt lên tiếng phàn nàn chất lượng mặt cỏ sân Quy Nhơn và sân Vinh.

Chỉ 2 ngày, sân Vinh diễn ra 2 trận đấu trong khuôn khổ V-League 2024-2025. Sau màn so tài không bàn thắng giữa Hà Tĩnh và Thanh Hóa hôm 28-2, đội ngũ kỹ thuật viên không có đủ thời gian để giúp mặt sân Vinh trở lại bình thường. Vì vậy, HLV Polking có lý do ta thán chất lượng mặt sân Vinh khi CLB Công an Hà Nội bị chủ nhà Sông Lam Nghệ An cầm hòa 1-1 tối 1-3.

Chỉ số thống kê trận đấu thể hiện đội khách tung tổng cộng 14 cú dứt điểm song tỉ lệ chuyền bóng chuẩn xác chỉ khoảng 70,3%. HLV Polking khẳng định tình trạng mặt sân xấu khiến các cầu thủ của ông rất khó xử lý bóng theo đúng ý muốn.

Sân Vinh bị HLV Polking chê vì mặt cỏ kém chất lượng khi SLNA cầm chân đội Công an Hà Nội của Văn Thanh (phải) với tỉ số 1-1. (Ảnh: VPF)

"Tôi không đổ lỗi cho mặt sân vì đó là một phần của trận đấu. Nhưng tôi cho rằng mặt sân không bảo đảm chất lượng thi đấu, không đạt tiêu chuẩn. Mặt sân mấp mô khiến bóng lăn lập bập và 2 đội phải chọn lối chơi đá bóng dài không thực sự đẹp mắt. Liệu đây có phải là cách chơi tốt để bóng đá Việt Nam phát triển?" - chiến lược gia gốc Brazil nhận xét.

Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tuần HLV Polking phàn nàn về chất lượng mặt sân tại V-League, lần đầu là ở vòng 11 hôm 14-2. Đơn vị tổ chức V-League cho biết chất lượng mặt sân Hà Tĩnh không tốt, cỏ rất thưa và mấp mô.

Tương tự, sau trận đấu với Bình Định tối 1-3, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh thẳng thắn chê mặt sân Quy Nhơn, dù đội nhà thắng chung cuộc 1-0. Trước đó, ban tổ chức sân Quy Nhơn cũng đã bị VPF cảnh cáo, nhắc nhở vì cơ sở hạ tầng xuống cấp và yêu cầu sớm khắc phục.