Ngắm trọn bộ ảnh cưới "trăm năm xem lại vẫn còn thấy sang" của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Hai năm sau đám cưới cổ tích, vợ chồng hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My vẫn khiến dân tình "lụi tim" với loạt ảnh kỷ niệm cực sang và tình. Cặp đôi chọn phong cách cổ điển pha chút hiện đại, tái hiện không khí tiệc tối lãng mạn như trong phim ngôn tình tổng tài.

Trong khung hình, Doãn Hải My xuất hiện với hai layout khác nhau: khi thì kiêu kỳ trong chiếc váy xuyên thấu đính pha lê ôm sát khoe lưng trần gợi cảm và vòng eo "thắt đáy lưng ong" quyến rũ hết nấc, khi lại hóa nàng thơ ngọt ngào với váy ngắn trắng bồng bềnh. Mỗi khoảnh khắc đều toát lên vẻ đẹp đài các, sang trọng và cực kỳ cuốn hút của tiểu thư Hà thành, nàng WAG có visual được khen nhiều nhất làng bóng đá.

Đoàn Văn Hậu lại chọn suit đen cổ điển, kết hợp sơ mi trắng cùng nơ và đai lưng, thể hiện phong thái quý ông lịch lãm. Khi đứng cạnh nhau, cặp đôi như bước ra từ một bộ phim tình cảm lãng mạn - ánh mắt trao nhau, nụ cười nhẹ nhàng mà ngập tràn tình tứ.

Đặc biệt, loạt ảnh được thực hiện trong không gian ánh sáng ấm áp, phản chiếu sắc vàng của đèn và pha lê, khiến tổng thể vừa xa hoa vừa lãng mạn. Từng chi tiết - từ ly champagne, nụ cười, cho đến cái nắm tay nhẹ - đều thể hiện sự viên mãn sau 2 năm hôn nhân.

Netizen không tiếc lời khen: "Đúng là visual vợ chồng nhà người ta, nhìn ảnh thôi đã thấy mùi tiền và tình yêu", "Đỉnh nhất làng bóng đá", "Trăm năm xem lại vẫn còn thấy sang", "Trong lứa cầu thủ vàng, Văn Hậu chọn vợ đỉnh nhất", "Văn Hậu có phúc thật"...

Với nhan sắc, thần thái và cách thể hiện tình cảm tinh tế, bộ ảnh kỉ niệm cưới của cặp đôi trai tài gái sắc Văn Hậu - Hải My được netizen ưu ái gọi là "album trăm năm xem lại vẫn còn thấy sang".



