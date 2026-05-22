Ngắm nữ thần bóng chuyền Việt đang gây sốt MXH: Mặt xinh như mộng, một nụ cười đủ gây thương nhớ vì quá ngọt ngào

Hà Kiều Vy hiện đang là một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự chú ý nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam nhờ vừa sở hữu chuyên môn ấn tượng, vừa có ngoại hình nổi bật. Nữ VĐV sinh năm 2006 hiện thi đấu ở vị trí libero cho CLB VietinBank (Ngân hàng Công Thương) và đội tuyển U21 Việt Nam. Dù mới 20 tuổi, hà Kiều Vy đã được đánh giá là một trong những libero trẻ triển vọng nhất của bóng chuyền Việt Nam hiện tại.

Tên tuổi của cô bắt đầu được cộng đồng mạng chú ý mạnh sau màn trình diễn tại giải VTV Ferroli Cup 2025 trong màu áo U21 Việt Nam. Không chỉ gây ấn tượng với khả năng phòng ngự, phản xạ nhanh và lối chơi đầy năng lượng, Kiều Vy còn liên tục “chiếm spotlight” nhờ gương mặt thanh tú và thần thái trong trẻo.

Tại giải đấu bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 đang diễn ra tại Tây Ninh, nữ libero sinh năm 2006 càng gây sốt MXH nhờ ngoại hình nổi bật, từ nụ cười trên sân, cúi đầu chào khán giả cho tới những biểu cảm đầy cảm xúc khi thi đấu. Cô nàng còn được nhiều fanpage thể thao gọi là “gương mặt đại diện mới của bóng chuyền Việt Nam”.

Không chỉ nổi bật ở VTV Cup, Hà Kiều Vy còn ghi dấu ấn khi cùng U21 Việt Nam tham dự giải U21 thế giới 2025. Với chiều cao gần 1m70 - khá lý tưởng cho một libero - cô được đánh giá sở hữu lợi thế lớn cả về tốc độ lẫn khả năng bao quát hàng thủ.

Ngoài sân đấu, Kiều Vy lại mang hình ảnh dịu dàng, nữ tính hoàn toàn trái ngược với sự máu lửa khi thi đấu. Những bộ ảnh đời thường hay ảnh đón Tết được cô đăng tải gần đây đều thu hút lượng tương tác lớn nhờ phong cách trẻ trung và nhan sắc được ví như “nàng thơ” bóng chuyền.

Nhiều người hâm mộ nhận xét Hà Kiều Vy là thế hệ “hot girl bóng chuyền” mới của Việt Nam - vừa có tiềm năng chuyên môn, vừa sở hữu sức hút lớn trên mạng xã hội. Với những gì đã thể hiện ở tuổi 20, nữ libero của VietinBank được kỳ vọng sẽ còn tiến xa trong màu áo tuyển quốc gia thời gian tới.

