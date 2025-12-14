Ngắm các mỹ nhân bóng chuyền Việt Nam hạ đối thủ để vào chung kết SEA Games 33

Một pha lên lưới đầy uy lực. Séc 2 diễn ra thuận lợi hơn với Việt Nam khi các nữ VĐV đạt phong độ cao. Như Quỳnh chơi không kém nổi bật bên cạnh Trần Thị Thanh Thuý. Việt Nam thắng 25/14 ở séc này.