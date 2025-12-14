Ngắm các mỹ nhân bóng chuyền Việt Nam hạ đối thủ để vào chung kết SEA Games 33 Tiểu Phùng | 14/12/2025 21:30 Báo lỗi cho Soha Trần Thị Thanh Thuý và các đồng đội ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thắng thuyết phục Philippines 3-0, qua đó giành suất vào chung kết môn bóng chuyền SEA Games 33 (Thái Lan). So với trận gặp Indonesia ở lượt cuối vòng bảng, đội hình xuất phát của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở trận đấu hôm nay không thay đổi, với chủ công Trần Thị Thanh Thuý góp mặt. Cô chính là niềm cảm hứng cho các đồng đội. Trên khán đài, các CĐV cổ vũ nhiệt tình... Đây cũng là động lực giúp đội tuyển bóng chuyền nữ chơi đầy hưng phấn trước đối thủ. Thực tế nửa đầu séc đấu đầu tiên diễn ra khá khó khăn cho Việt Nam. Hai bên so kè từng điểm số nhưng cuối cùng, bản lĩnh đã đưa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 25/17. Nhưng pha bay người cản phá... Một pha lên lưới đầy uy lực. Séc 2 diễn ra thuận lợi hơn với Việt Nam khi các nữ VĐV đạt phong độ cao. Như Quỳnh chơi không kém nổi bật bên cạnh Trần Thị Thanh Thuý. Việt Nam thắng 25/14 ở séc này. Không có gì ngạc nhiên khi ở séc 3, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục đánh bại đối thủ một cách thuyết phục với tỷ số 25/17. Kết quả giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 3-0, qua đó vào chung kết SEA Games 33. Niềm vui chiến thắng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn Tags tuyển Việt Nam SEA Games bóng chuyền nữ Theo tienphong.vn Copy link Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/ngam-cac-my-nhan-bong-chuyen-viet-nam-ha-doi-thu-de-vao-chung-ket-sea-games-33-post1804547.tpo Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha