Ngại hết cả Lamine Yamal

Lamine Yamal thời gian gần đây liên tiếp vướng vào những ồn ào từ bên trong sân cỏ đến hậu trường. Chuyện "bỏ tập" với Barcelona để đi chơi với bạn gái chưa nguôi thì ngôi sao trẻ lại vướng tin đồn hẹn hò với gái lạ.

Rộ tin đồn Yamal đã đáp chuyến bay riêng tới Milan cùng một vài người bạn thân và anh họ để gặp Anna Gegnoso cô nàng influencer người Ý. Cả hai được cho là cùng xuất hiện tại một khách sạn hạng sang (Armani Hotel), với nhiều video và story trùng thời điểm được chia sẻ trên mạng xã hội.

Rộ tin Lamine Yamal đi chơi với một cô nàng người Ý

Thông tin này nhanh chóng lan rộng, khiến cộng đồng mạng dấy lên nghi vấn Yamal đang “bắt cá hai tay”, phản bội bạn gái Nicki Nicole vừa công khai mối quan hệ hồi tháng 8/2025.

Giữa hàng loạt lời đồn và suy đoán, Lamine Yamal bất ngờ chia sẻ với một nhà báo Tây Ban Nha:

"Cuộc sống cá nhân của tôi và mối quan hệ với Nicki Nicole là điều tôi muốn giữ riêng, tránh xa công chúng vì tất cả những điều bịa đặt và suy diễn đang vây quanh".

Tuy không trực tiếp nhắc đến scandal, nhưng được nhiều người xem như thông điệp ẩn ý mà Yamal gửi đến dư luận.

Hiện tại, tất cả chỉ mới dừng ở mức tin đồn, chưa có bằng chứng cụ thể hay xác nhận chính thức từ người trong cuộc. Tuy nhiên, động thái “ẩn ý” của Yamal phần nào cho thấy anh muốn dập tắt ồn ào, giữ im lặng để bảo vệ mối quan hệ và hình ảnh cá nhân.

Lamine Yamal vừa công khai yêu Nicki Nicole tháng 8/2025

Lamine Yamal, sao 18 tuổi ngập tràn drama

Sau thành công tại Euro 2024, thần đồng Lamine Yamal liên tiếp vướng vào nhiều lùm xùm ngoài sân cỏ. Gần đây, trước khi hẹn hò chính thức với rapper Nicki Nicole anh từng bị đồn hẹn hò với nữ tiếp viên hàng không hơn 13 tuổi, cũng như nhắn tin cho một diễn viên phim người lớn, khiến hình ảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước đó, tiệc sinh nhật 18 tuổi của Yamal cũng gây tranh cãi dữ dội khi có sự xuất hiện của nhóm người lùn được thuê làm “giải trí”, buộc Bộ Xã hội Tây Ban Nha phải mở cuộc điều tra vì nghi ngờ xúc phạm người khuyết tật.

Lamine Yamal vừa bị chỉ trích vì ngạo mạn trên sân cỏ trước trận với Real

Trên sân cỏ, Yamal từng bị chỉ trích vì phát ngôn mỉa mai Real Madrid trước trận El Clásico và vắng mặt tập luyện không lý do, làm dấy lên nghi ngờ về thái độ chuyên nghiệp. Dù được coi là tương lai của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, hàng loạt drama đời tư và hành vi bốc đồng khiến dư luận lo ngại tài năng 18 tuổi này có thể sa sút nếu không được định hướng đúng.