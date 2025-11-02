Ngại hết cả fan MU

Một cổ động viên trung thành của Manchester United đang trở thành hiện tượng mạng sau khi thực hiện một lời thề "độc lạ" không cắt tóc cho đến khi đội bóng con cưng giành được 5 chiến thắng liên tiếp. Mới nhất, trận đấu giữa MU làm khách trên sân của Nottingham Forest lại khép lại với kết quả nghiệt ngã 2-2. Sau hơn một năm, mái tóc của anh đã dài đến mức khiến cả cộng đồng mạng bật cười lẫn thương cảm.

Khổ nhất fan MU, cả năm trời chưa thể cắt tóc

Người đàn ông đó là Frank Ilett, một fan lâu năm của MU sống tại Anh. Vào tháng 10/2024, sau chuỗi phong độ thất thường của đội bóng, Ilett đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội, tuyên bố rằng anh sẽ không chạm kéo cắt tóc cho tới khi Quỷ đỏ đạt được chuỗi 5 trận thắng liên tiếp ở Premier League. Khi ấy, Ilett còn tự tin khoe mái tóc ngắn gọn gàng, nhưng có lẽ anh không ngờ "lời thề" lại kéo dài cả năm trời.

Kể từ đó, tóc và râu của Ilett mọc dài rậm rạp, khiến anh trông như một rocker hoặc một nhân vật bước ra từ phim giả tưởng. Hình ảnh mới nhất cho thấy anh đã phải buộc tóc cao và đeo băng đô mỗi khi xuất hiện, thu hút hàng trăm nghìn lượt bình luận trên TikTok và X (Twitter).

Frank Ilett trở thành hiện tượng mạng nhờ lời thề của mình

Sau trận hòa 2-2 giữa MU và Nottingham Forest đêm 1/11 khiến lời thề của Ilett tiếp tục bị kéo dài, đội bóng của HLV Ruben Amorim vẫn chưa thể nối dài chuỗi thắng quá 3 trận.

Frank Ilett chia sẻ trong một bài phỏng vấn với TalkSport rằng anh hy vọng sẽ được cắt tóc ngay tại sân Old Trafford, và thậm chí mơ rằng một cầu thủ MU sẽ là người cắt nhát kéo đầu tiên. "Tôi không tức giận hay chán nản. Đây chỉ là cách tôi thể hiện niềm tin với đội bóng. Tôi vẫn yêu MU, dù tóc có dài tới đâu đi nữa", anh nói.

Câu chuyện của Frank Ilett nhanh chóng trở thành hiện tượng hài hước nhưng đầy ý nghĩa trong cộng đồng fan MU, phản ánh tình yêu và lòng kiên trì của người hâm mộ ngay cả khi đội bóng không còn ở đỉnh cao phong độ.