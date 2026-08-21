Ngã rẽ không thể ngờ của Ronaldinho

Ronaldinho tái xuất sân cỏ ở tuổi 46.

Huyền thoại bóng đá thế giới Ronaldinho Gaucho đã chính thức đặt chân xuống sân bay Forli, thuộc vùng Emilia-Romagna (Ý), bắt đầu chuyến hành trình tái xuất bóng đá chuyên nghiệp đầy bất ngờ trong màu áo Ravenna FC 0-đội bóng hiện đang thi đấu tại giải Serie C (hạng Ba nước Ý).

Ronaldinho tái xuất ở đội bóng nước Ý (Ảnh: IGNV)

Thương vụ Ronaldinho gia nhập Ravenna FC bắt nguồn từ tuyên bố tái xuất sân cỏ gây chấn động của anh vào tháng 6 vừa qua. Đây được xem là nước đi nằm trong chiến lược thương mại mang tính toàn cầu của Ravenna, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Ignazio Cipriani. Là doanh nhân thuộc gia tộc sở hữu tập đoàn nhà hàng cao cấp Cipriani, ông đã mua lại đội bóng quê hương vào năm 2024 với tham vọng nâng tầm câu lạc bộ.

Bằng việc hợp tác với các đối tác lớn như Black Duck và thương hiệu thể thao Nike, thương vụ chiêu mộ ngôi sao người Brazil nhằm mục đích mở rộng hình ảnh và nâng cao giá trị thương hiệu của Ravenna ra thế giới. Dù chi tiết hợp đồng chưa được công bố toàn bộ, kế hoạch trước mắt dự kiến Ronaldinho sẽ ra sân thi đấu ít nhất một trận chính thức tại Serie C, dù thời điểm ra mắt sân cỏ cụ thể vẫn đang được giữ bí mật.

Chia sẻ tại buổi công bố tổ chức ở Miami (Mỹ) cách đây hai tháng, cựu sao Barcelona và AC Milan khẳng định niềm đam mê chơi bóng chính là động lực lớn nhất để anh quay lại: "Bóng đá luôn là nguồn niềm vui vô tận đối với tôi. Tôi rất hào hứng khi mang tinh thần đó đến với Ravenna. Hãy để phép màu một lần nữa bắt đầu!"