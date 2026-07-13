Neymar vừa khóc nức nở rời World Cup, nay đã bị tóm dính bên bàn Poker giải trí

Neymar đi đánh bài giải sầu sau World Cup.

Một tuần sau khi cùng đội tuyển Brazil phải cay đắng dừng bước tại vòng 1/8 World Cup 2026, ngôi sao bóng đá Neymar Jr. đã nhanh chóng tìm cách giải tỏa nỗi buồn. Thay vì trở về quê nhà hay lập tức hội quân cùng câu lạc bộ, tiền đạo 34 tuổi đã chọn Las Vegas (Mỹ) làm điểm đến tiếp theo, anh tham dự giải Poker thế giới (WSOP).

Với tư cách là một tín đồ lâu năm và từng có kinh nghiệm chinh chiến tại các bàn poker chuyên nghiệp, Neymar đã lập tức hòa mình vào bầu không khí cân não cùng hơn 190 bài thủ hàng đầu thế giới. Trước đó, cựu tiền đạo Barca cũng được bắt gặp đưa gia đình đi chơi tại công viên giải trí Disney.

Neymar bị bắt gặp đi chơi poker

Theo thông tin từ ban huấn luyện Santos FC, Neymar đã được câu lạc bộ chủ quản tạo điều kiện nghỉ ngơi thêm và dự kiến sẽ chính thức trở lại hội quân vào ngày 17/7 tới để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của giải vô địch quốc gia Brazil.

Hành trình của Brazil tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay đã khép lại theo kịch bản không thể thất vọng hơn. Gặp chấn thương bắp chân phải ngay trước giải, Neymar chỉ có thể góp mặt từ băng ghế dự bị trong hai trận đấu. Dù đã nỗ lực ghi bàn rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền ở những phút bù giờ cuối cùng, anh vẫn không thể giúp Brazil đảo ngược tình thế và đành chấp nhận thất bại 1-2 trước Na Uy vào ngày 5/7. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt số 10 huyền thoại sau tiếng còi mãn cuộc cùng lời bỏ ngỏ về khả năng giã từ sự nghiệp quốc tế đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.