Neymar phẫu thuật đầu gối trái và hy vọng kịp dự World Cup

Neymar đã trải qua một ca phẫu thuật nhỏ ở đầu gối trái vào thứ Hai.

Neymar trước đó cho biết muốn khắc phục những cơn đau đã khiến anh phải nghỉ thi đấu nhiều trận trong năm nay. Ca nội soi khớp được thực hiện bởi bác sĩ Rodrigo Lasmar, người cũng làm việc với đội tuyển Brazil. Ca phẫu thuật này ít xâm lấn và mục tiêu là điều trị các vấn đề bên trong khớp.

Cựu sao Barcelona và PSG đã gặp khó khăn trong việc hồi phục kể từ khi bị rách dây chằng chéo trước (ACL) vào tháng 10-2023 tại vòng loại World Cup. Anh trở lại CLB thời thơ ấu Santos vào tháng Giêng, và chỉ chơi 19 trong số 38 vòng đấu của Serie A Brazil - giải đấu bắt đầu từ tháng 4. Anh ghi được 8 bàn thắng, nhưng những bàn thắng của anh trong các vòng đấu cuối đã giúp Santos tránh xuống hạng. Trong 3 vòng đấu cuối cùng của giải đấu, Neymar đã ghi một bàn thắng vào lưới Sport Recife trong chiến thắng 3-0, lập hat-trick vào lưới Juventude trong một chiến thắng 3-0 khác, và cũng đã thi đấu rất hiệu quả trong chiến thắng 3-0 trước Cruzeiro ở lượt trận cuối cùng.

Các nguồn tin tiết lộ với ESPN rằng Neymar đang đàm phán với Santos để ở lại CLB ít nhất thêm 6 tháng nữa trước thềm World Cup tại Mỹ, Mexico và Canada. HLV trưởng đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti - người được bổ nhiệm vào tháng 5 - cho đến nay vẫn chưa chọn Neymar vào đội hình. Nhưng ông cũng đã nhiều lần khẳng định rằng Neymar sẽ được xem xét một vị trí trong đội tuyển nếu anh hoàn toàn khỏe mạnh.

Cuối tuần trước, tiền đạo kỳ cựu này cho biết trong một sự kiện âm nhạc ở Sao Paulo rằng anh vẫn hy vọng sẽ được thi đấu tại World Cup và ghi bàn trong trận chung kết. “Chúng tôi sẽ làm điều không thể để mang chiếc cúp này về Brazil”, Neymar nói. “Vào tháng 7, các bạn có thể nhắc nhở chúng tôi về điều đó. Chào Ancelotti, hãy giúp chúng tôi!”.