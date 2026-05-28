Neymar nghỉ tập đi khám chấn thương, nguy cơ mất suất dự World Cup 2026

Theo Reuters, Neymar không tham gia buổi tập đầu tiên của đội tuyển Brazil trong đợt tập trung chuẩn bị cho World Cup 2026 . Ngôi sao 34 tuổi được đưa đi kiểm tra y tế để đánh giá tình hình chấn thương.

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) xác nhận tiền đạo 34 tuổi đang trong quá trình hồi phục chấn thương bắp chân phải. Neymar không tham gia buổi tập ở trung tâm huấn luyện Granja Comary mà được đưa tới một phòng khám tư nhân tại Teresopolis để chụp chiếu và kiểm tra thêm.

Lúc này, điều Brazil chờ đợi không chỉ là kết quả kiểm tra y tế, mà còn là câu trả lời cho câu hỏi liệu ngôi sao lớn nhất của họ có kịp sẵn sàng cho sân khấu World Cup hay không. CBF cho biết "sẽ không công bố thêm thông tin cho đến khi đội ngũ y tế hoàn tất đánh giá tình trạng của Neymar".

Tờ O Globo cho biết tình hình thể chất của Neymar đáng lo ngại dù báo cáo ban đầu của câu lạc bộ Santos cho biết anh chỉ bị sưng nhẹ ở bắp chân. Thậm chí, khả năng huấn luyện viên Carlo Ancelotti loại Neymar khỏi danh sách đội tuyển Brazil dự World Cup vào phút chót không phải là không thể xảy ra.

Trước đó, siêu sao người Brazil di chuyển từ Sao Paulo tới đại bản doanh của đội tuyển ở Rio de Janeiro bằng trực thăng riêng và đáp thẳng xuống khu tập luyện. Đội tuyển Brazil còn ba buổi tập nữa trước trận giao hữu gặp Panama trên sân Maracana ngày 1/6.

HLV Carlo Ancelotti hiện cũng chưa có đầy đủ lực lượng khi Gabriel Magalhaes, Marquinhos và Gabriel Martinelli đang chuẩn bị cho trận chung kết Champions League giữa Arsenal và Paris Saint-Germain diễn ra vào cuối tuần này.

Ban đầu, Neymar không nằm trong kế hoạch của HLV Ancelotti suốt quãng thời gian chiến lược gia người Italy dẫn dắt đội tuyển. Chia sẻ về quyết định điền tên anh vào danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup, HLV Ancelotti khẳng định Neymar không được ưu ái chỉ vì danh tiếng. Ông nhấn mạnh quyết định này phụ thuộc hoàn toàn vào thể lực và phong độ của cầu thủ, thay vì yếu tố cảm tính.

Neymar hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Brazil với 79 bàn thắng sau 128 lần ra sân. Tuy nhiên, anh chưa khoác áo Selecao kể từ năm 2023. Sự trở lại lần này đi kèm không ít hoài nghi về thể trạng cũng như phong độ sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương. Bên cạnh đó, thời gian anh thi đấu trong màu áo Santos cũng để lại không nhiều ấn tượng.

Sau trận gặp Panama, Brazil sẽ đá giao hữu với Ai Cập trước khi ra quân tại World Cup bằng màn so tài với đương kim vô địch châu Phi Morocco. Brazil nằm ở bảng C cùng Morocco, Haiti và Scotland.