Neymar lại bị đau, rời sân trong nước mắt rồi nổi cáu vì mặt cỏ SVĐ: "Làm ăn kiểu gì vậy?"

Neymar không giấu được sự tức giận sau khi dính chấn thương đùi và phải rời sân trong nước mắt ở trận tứ kết Cúp Brazil giữa Santos và Palmeiras. Ngôi sao người Brazil cho rằng tình trạng mặt sân đã góp phần khiến các cầu thủ gặp vấn đề.

Neymar mới đây đã phải trải qua một buổi tối đáng quên trong trận Santos hòa Palmeiras 0-0 tại tứ kết Cúp Brazil. Không chỉ bất lực trong việc giúp đội nhà giành chiến thắng, tiền đạo 34 tuổi còn phải rời sân ngay trước giờ nghỉ sau khi cảm thấy đau ở vùng đùi. Neymar đã đi vào phòng thay đồ trong nước mắt và không thể trở lại thi đấu trong hiệp hai. Rony được đưa vào sân để thay thế anh.

Neymar chỉ trích mặt sân ngay sau khi dính chấn thương

Sau trận đấu, Neymar không giấu được sự bức xúc. Ngôi sao của Santos trực tiếp hướng sự chỉ trích tới những người phụ trách mặt sân tại sân vận động Urbano Caldeira, hay còn được biết đến với cái tên Vila Belmiro. Neymar cho rằng mặt cỏ trong trận đấu với Palmeiras có chất lượng rất tệ, thậm chí là tệ nhất mà anh từng chứng kiến tại sân nhà của Santos.

“Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới người phụ trách mặt sân Vila Belmiro. Hôm qua là mặt cỏ tệ nhất mà Vila từng có, đầy những chỗ lồi lõm, bởi họ đã tiến hành làm tơi đất chỉ một ngày trước trận đấu. Thật khó tin!”, Neymar viết.

Theo tiền đạo người Brazil, việc mặt sân không bằng phẳng khiến các cầu thủ gặp thêm khó khăn trong quá trình thi đấu, đặc biệt ở những tình huống tăng tốc hoặc giảm tốc. “Bên cạnh việc phải đối đầu với đối thủ, chúng tôi còn phải đối đầu với mặt sân. Trên hết, chúng tôi phải dùng nhiều sức hơn khi bắt đầu chạy, dừng lại hoặc giảm tốc vì mặt đất không bằng phẳng”, Neymar bức xúc.

Ảnh: Santos FC

“Ba cầu thủ gặp vấn đề trong hiệp một không phải là sự trùng hợp”

Neymar càng có lý do để tức giận khi anh không phải cầu thủ duy nhất gặp vấn đề trong hiệp đấu đầu tiên. Sau khi phải rời sân vì chấn thương, tiền đạo Santos ám chỉ việc có tới ba cầu thủ cảm thấy khó chịu trong hiệp một không đơn thuần là sự trùng hợp.

“Không phải ngẫu nhiên mà có ba cầu thủ cảm thấy khó chịu trong hiệp một... Xin chúc mừng... Làm việc tồi tệ thật”, Neymar viết. Những lời chỉ trích gay gắt của Neymar lập tức thu hút sự chú ý bởi anh đang lên tiếng về chính sân nhà của CLB mà mình khoác áo. Với một cầu thủ từng trải qua nhiều lần vật lộn với chấn thương trong sự nghiệp, việc phải rời sân sớm trong một trận đấu quan trọng chắc chắn càng khiến anh thất vọng.

Ảnh: ActuFoot_

Neymar chờ kết quả kiểm tra chấn thương

Dù tức giận với chất lượng mặt sân, Neymar vẫn chưa biết chính xác mức độ nghiêm trọng của chấn thương lần này. Anh cho biết bản thân cảm thấy khó chịu ở vùng đùi và sẽ trải qua các cuộc kiểm tra để xác định tình trạng cụ thể.

“Thật không may, tôi cảm thấy khó chịu ở đùi. Tôi sẽ tiến hành kiểm tra và hy vọng mọi chuyện không có gì nghiêm trọng. Chúng ta vẫn phải ngẩng cao đầu và tiếp tục tập trung vào quá trình phía trước”, Neymar chia sẻ.

Trước mắt, người hâm mộ Santos sẽ phải chờ kết quả kiểm tra để biết Neymar có thể tiếp tục thi đấu trong những trận tiếp theo hay phải nghỉ thi đấu. Đáng chú ý, trận hòa Palmeiras không chỉ để lại nỗi thất vọng về kết quả mà còn khiến Santos đối mặt với nguy cơ mất ngôi sao lớn nhất đội hình vì chấn thương. Còn với Neymar, sau khoảnh khắc rời sân trong nước mắt, điều anh mong muốn nhất lúc này có lẽ là chấn thương không nghiêm trọng như những gì anh lo ngại.