Neymar dính rắc rối pháp lý ngay trước trận đầu ra sân cho Brazil ở World Cup 2026

Neymar bất ngờ bị cơ quan công tố yêu cầu cung cấp hợp đồng quảng cáo cá cược, nhà cái đối mặt án phạt hơn 500 tỷ đồng.

Tên của Neymar vừa xuất hiện trong một cuộc điều tra liên quan đến nhà cái tại Brazil. Dù không phải đối tượng bị điều tra, siêu sao của tuyển Brazil cùng nữ influencer nổi tiếng Virginia Fonseca vẫn bị yêu cầu cung cấp các hợp đồng quảng cáo đã ký với nền tảng cá cược này.

Mới đây, một vụ việc khiến làng giải trí và thể thao Brazil xôn xao khi cơ quan công tố viên nước này chính thức yêu cầu nhà cái Blaze nộp các hợp đồng quảng cáo có liên quan đến Neymar Jr., Virginia Fonseca cùng nhiều người có sức ảnh hưởng khác trên mạng xã hội. Theo truyền thông Brazil, yêu cầu được đưa ra trong khuôn khổ một cuộc điều tra dân sự nhằm làm rõ hoạt động nền tảng cá cược trực tuyến từng gây sốt nhờ hàng loạt chiến dịch quảng bá với người nổi tiếng.

Neymar không bị điều tra nhưng vẫn bị gọi tên

Điểm đáng chú ý là Neymar không phải đối tượng bị điều tra. Cơ quan công tố khẳng định việc yêu cầu hợp đồng quảng cáo chỉ nhằm phục vụ quá trình xem xét các chiến lược tiếp thị mà nhà cái đã sử dụng để thu hút người dùng.

Đặc biệt, nhà chức trách muốn làm rõ việc nền tảng này có sử dụng những thông điệp mang tính dẫn dụ như "kiếm thêm thu nhập" hay "thu nhập bổ sung" để quảng bá hoạt động cá cược hay không.

Ngoài Neymar và Virginia Fonseca, hai influencer khác là Lucas Lira và Bruna Sunaika cũng nằm trong danh sách có hợp đồng quảng cáo bị yêu cầu cung cấp.

Cơ quan công tố yêu cầu được xem xét hợp đồng quảng cáo của Neymar với nhà cái hàng đầu Brazil

Cuộc điều tra được khởi động sau khi cơ quan công tố nhận được hàng loạt tố cáo liên quan đến hoạt động của nhà cái Brazil Theo báo cáo kỹ thuật được công bố, nền tảng này đã nhận hơn 42.000 khiếu nại từ người dùng.

Nội dung phản ánh chủ yếu xoay quanh việc tài khoản bị khóa bất ngờ, tiền thắng cược bị giữ lại hoặc chậm thanh toán, cũng như những quy định được cho là bất lợi cho khách hàng. Nhờ hợp tác với các ngôi sao như Neymar, nền tảng cá cực này từng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội và các chiến dịch quảng bá trực tuyến.

Theo cơ quan công tố, nếu phát hiện sai phạm, Blaze có thể phải đối mặt với yêu cầu bồi thường thiệt hại tập thể lên tới 120 triệu real Brazil, tương đương hơn 560 tỷ đồng.

Trong nhiều năm qua, Neymar được xem là một trong những gương mặt quảng bá nổi bật nhất của Blaze. Chính vì vậy, việc tên tuổi của siêu sao đang khoác áo Santos xuất hiện trong hồ sơ điều tra lần này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, dù cho anh chưa bị cáo buộc có bất kỳ hành vi sai phạm nào.