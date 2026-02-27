Neymar dập tắt chỉ trích sau khi ghi cú đúp cho Santos

Neymar ghi cú đúp dẫn dắt Santos giành chiến thắng 2-1 trước Vasco da Gama.

Sau trận đấu, cựu ngôi sao của Barcelona và Paris Saint-Germain đã lên tiếng về những lời chỉ trích và áp lực ngày càng tăng liên quan đến khả năng trở lại đội tuyển Brazil tại World Cup 2026 sắp tới. “Tuần trước họ nói tôi là cầu thủ tệ nhất thế giới. Hôm nay tôi ghi được 2 bàn thắng, và đó mới là điều quan trọng”, Neymar nói với Sportv. “Đó là bóng đá. Một ngày bạn không giỏi họ nói bạn giải nghệ đi, nhưng ngày hôm sau, mọi người nói bạn phải đến World Cup. Tôi chỉ đang cống hiến hết mình và nỗ lực để có được phong độ tốt nhất. Đây là trận đấu thứ 3 của tôi trong năm nay và chỉ là trận thứ 2 tôi chơi trọn 90 phút. Tôi cảm thấy hơi chuột rút ở cuối trận, nhưng đó chỉ là một phần của quá trình”.

Sau khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 25, cầu thủ số 10 của Santos đã ăn mừng bằng cách tiến đến cột cờ góc và thực hiện điệu nhảy tương tự như Vinicius Junior đã làm sau khi ghi bàn trong cả 2 lượt trận play-off Champions League của Real Madrid gặp Benfica. Vasco đã gỡ hòa trước giờ nghỉ giữa hiệp, nhưng Neymar lại ghi bàn trong hiệp 2 để ấn định chiến thắng 2-1 cho Santos.

Không khí lễ hội của Neymar và người hâm mộ Santos đã bị gián đoạn trong giây lát sau một cuộc tranh cãi gay gắt với tiền vệ Thiago Mendes của Vasco. Mâu thuẫn giữa Neymar và Mendes bắt nguồn từ năm 2020, khi một pha phạm lỗi của Mendes đã khiến Neymar bị chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu giữa PSG và Lyon. Neymar đã không ngần ngại khi nói về vụ đối đầu này. “Anh ta lúc nào cũng muốn gây rắc rối và tỏ ra hung hăng. Anh ta đã từng làm tôi tổn thương một lần ở PSG, và hôm nay anh ta lại đe dọa tôi. Anh ta lúc nào cũng vậy”, Neymar nói.

Cú đúp này đánh dấu những bàn thắng đầu tiên của Neymar kể từ tháng 12-2025, khi anh kết thúc năm trước với màn trình diễn ghi 2 bàn thắng vào lưới Juventus. Neymar sau đó đã trải qua phẫu thuật vào đầu năm 2026 và chỉ mới trở lại sân cỏ cho Santos gần đây. HLV trưởng đội tuyển Brazil đã nhiều lần khẳng định rằng Neymar sẽ được xem xét lựa chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự World Cup nếu anh đủ sức khỏe.