Neymar cũng không thoát cảnh bị nợ lương!

Khủng hoảng tài chính bủa vây Santos.

Câu lạc bộ bóng đá Santos (Brazil) đang rơi vào tình cảnh khủng hoảng tài chính nghiêm trọng khi dòng tiền cạn kiệt, dẫn đến việc chậm trễ thanh toán lương và các khoản thu nhập của cầu thủ, trong đó có siêu sao Neymar.

Theo truyền thông Brazil, ban lãnh đạo Santos đã không thể thanh toán tiền lương tháng 6 đúng hạn cho toàn đội hình. Đây không phải lần đầu tiên tình trạng này diễn ra; trước đó vào tháng 5, đội bóng cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự và phải mất một ngày sau hạn định mới hoàn tất nghĩa vụ. Đáng lo ngại hơn, câu lạc bộ hiện còn nợ các cầu thủ thêm hai tháng tiền bản quyền hình ảnh - một vấn đề tồn đọng từ đầu năm đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Neymar cũng bị nợ lương

Vấn đề chậm lương lần này được coi là một cú sốc lớn đối với phòng thay đồ của Santos, đặc biệt là với Neymar - ngôi sao lớn nhất của đội bóng. Hồi tháng 1 vừa qua, tiền đạo người Brazil đã quyết định gia hạn hợp đồng với thời hạn đến hết năm. Được biết, để giữ chân chân sút thượng hạng này, Santos phải gánh khoản đãi ngộ cực khủng, tương đương với tổng quỹ lương của 4 đến 5 cầu thủ thông thường mỗi tháng.

Bên cạnh tiền lương, Santos còn ký thỏa thuận khai thác bản quyền hình ảnh với NR Sports, công ty thuộc sở hữu của cha mẹ Neymar. Việc liên tục trễ hạn thanh toán các khoản kinh phí này có thể khiến đội bóng Brazil phải đối mặt với những rắc rối pháp lý nghiêm trọng liên quan đến công ty gia đình của siêu sao này.

Các nguồn tin địa phương tiết lộ, tổng số nợ của Santos hiện tại đã vượt mốc 185 triệu USD. Khoản nợ khổng lồ này đang đặt áp lực đè nặng lên vai ban lãnh đạo CLB, buộc họ phải tích cực, gấp rút tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư mới nhằm ổn định lại bộ máy hoạt động, đồng thời sớm thực hiện các nghĩa vụ tài chính bắt buộc với đội một nhằm xoa dịu phòng thay đồ.

Tiên Tiên