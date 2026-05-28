Neymar chơi trội, dùng trực thăng riêng đi hội quân chuẩn bị cho World Cup

Các cầu thủ của đội tuyển Brazil đã chính thức bắt đầu quá trình hội quân tại trung tâm huấn luyện Granja Comary ở Teresopolis chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục World Cup 2026. Nhằm tạo điều kiện di chuyển thuận lợi và an toàn nhất, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) đã thuê sẵn một dàn trực thăng chuyên dụng để chở các tuyển thủ.

Tuy nhiên, tiền đạo ngôi sao Neymar lại một lần nữa chiếm trọn ánh đèn của giới truyền thông khi tự mình dùng trực thăng riêng. Anh hạ cánh xuống khu tập trung trên chiếc trực thăng riêng siêu sang trọng, được định giá lên tới 53 triệu Reais (tương đương khoảng 12 triệu USD).

Chiếc trực thăng cá nhân của chân sút mang áo số 10 là mẫu Airbus BK 117 D-2 (thuộc dòng ACH145 cao cấp), được anh tậu vào tháng 5/2019 và đăng ký dưới tên công ty Neymar Sport e Marketing Ltda.

Đây là một cỗ máy trên không hiện đại, được trang bị hệ thống động cơ tua-bin trục đôi cực kỳ mạnh mẽ. Trực thăng có khả năng bay đêm an toàn, với không gian cabin rộng rãi cung cấp sức chứa lên tới 10 người (bao gồm cả phi công).

Neymar thường xuyên du ngoạn bằng chiếc trực thăng mang cảm hứng Người Dơi

Điểm làm nên sức hút đặc biệt của chiếc trực thăng này chính là phần ngoại thất và nội thất mang đậm dấu ấn cá nhân của Neymar . Nó được khoác lên mình lớp sơn đen tuyền đầy bí ẩn. Và phần đuôi trực thăng được sơn nổi bật dòng chữ "NJR" (viết tắt tên của anh) bằng màu trắng.

Toàn bộ phần nội thất bên trong đã được đưa tới Paris để tùy chỉnh hoàn toàn theo sở thích cá nhân. Neymar là một fan cuồng của Người Dơi (đã sắm máy bay phản lực Dassault Falcon 900LX và một bản sao xe Batmobile trong phim Người Dơi). Thế nên anh đã yêu cầu bọc da cao cấp cho hệ thống ghế ngồi của Airbus BK 117 D-2, với logo của siêu anh hùng được thêu tỉ mỉ trên tất cả các tựa đầu.

Ngay sau khi bước xuống từ chiếc trực thăng triệu đô, Neymar đã có cuộc gặp gỡ thân tình và nhận cái ôm nồng ấm từ HLV trưởng Carlo Ancelotti . Hiện tại, tình trạng thể lực của Neymar đang được đội ngũ y tế theo dõi sát sao do anh vừa trải qua một chấn thương nhẹ ở bắp chân phải. Các bác sĩ lạc quan rằng tiền đạo 34 tuổi vẫn có thể kịp đá trận ra quân của đội nhà.