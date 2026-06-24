Neymar chính thức tái xuất

Neymar sẽ trở lại trong trận Brazil gặp Scotland tại World Cup.

Sau thời gian dài phải làm khán giả bất đắc dĩ vì chấn thương, ngôi sao số một của đội tuyển Brazil – Neymar đã chính thức trở lại sân tập cùng các đồng đội, mang đến cú hích tinh thần cực lớn cho "Vũ công Samba" trước loạt trận quyết định tại vòng bảng World Cup 2026.

Trước đó, tiền đạo 34 tuổi (hiện đang khoác áo CLB Santos) đã dính chấn thương bắp chân mức độ hai từ ngày 17/5. Sự vắng mặt của anh trong hai lượt trận đầu tiên đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh hàng công của Brazil, khiến họ chật vật hòa Morocco 1-1 trước khi có chiến thắng giải tỏa 3-0 trước Haiti. Nếu có thể xỏ giày ra sân trong trận đấu tới, đây sẽ là lần đầu tiên siêu sao này chơi một trận chính thức cho đội tuyển quốc gia kể từ năm 2023.

Neymar nuốt trọn giáo án buổi tập (Ảnh: CBF)

Theo xác nhận từ chiến lược gia Carlo Ancelotti, lộ trình hồi phục của Neymar đang tiến triển vô cùng tích cực. Sau khi hoàn thành các bài tập cá nhân vào cuối tuần trước, anh đã chính thức nuốt trọn giáo án tập luyện cùng toàn đội vào ngày 22/6. Ban huấn luyện kỳ vọng Neymar sẽ đạt trạng thái thể lực tốt nhất để sẵn sàng đá chính trong cuộc đối đầu với Scotland vào ngày 25/6 tới.

Sự trở lại của Neymar có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tuyển Brazil vừa phải nhận tin dữ từ Raphinha. Tiền đạo thuộc biên chế Barcelona đã bị chấn thương gân kheo và nhiều khả năng phải bỏ lỡ phần còn lại của giải đấu. Chia sẻ về sự tái xuất của người đàn anh, tiền vệ Lucas Paqueta không giấu nổi sự phấn khích: "Mọi người đều vô cùng hào hứng. Chúng tôi đều biết tầm quan trọng và lịch sử phi thường của Neymar trong màu áo vàng-xanh. Anh ấy không chỉ gia tăng tính đột biến cho lối chơi mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho toàn đội".

Cục diện tại bảng C lúc này đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Brazil hiện dẫn đầu với 4 điểm (bằng điểm Morocco nhưng hơn hiệu số), trong khi Scotland bám đuổi ngay phía sau với 3 điểm và đang hừng hực khí thế quyết tâm lần đầu tiên lọt vào vòng knock-out.

Dù được đánh giá cao hơn, HLV Carlo Ancelotti và các học trò vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng. Với khoảng cách mong manh hiện tại, sự tái xuất của Neymar được kỳ vọng sẽ là "chìa khóa vàng" giúp Brazil hóa giải hàng phòng ngự kiên cường của Scotland, qua đó giành trọn 3 điểm để tiến vào vòng 16 đội với vị thế của đội nhất bảng.