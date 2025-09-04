Neymar bất ngờ được hưởng 1 tỷ USD từ di chúc của người xa lạ

Ngôi sao bóng đá Neymar Jr. vừa trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu khi một doanh nhân Brazil khoảng 31 tuổi bất ngờ để lại toàn bộ tài sản khổng lồ ước tính 1 tỷ USD cho anh, dù cả hai chưa từng quen biết ngoài đời.

Theo đó, bản di chúc được lập chính thức vào ngày 12/6/2025 tại một văn phòng công chứng ở thành phố Porto Alegre, bang Rio Grande do Sul (Brazil). Trong đó, người đàn ông khẳng định Neymar là người thừa kế duy nhất toàn bộ tài sản, bao gồm bất động sản, cổ phiếu và nhiều khoản đầu tư kinh doanh.

Neymar được hưởng tài sản từ di chúc của người lạ

Điều đặc biệt, doanh nhân này hoàn toàn không có quan hệ cá nhân hay nghề nghiệp gì với Neymar. Ông cho biết quyết định đến từ sự ngưỡng mộ và đồng cảm với cuộc sống riêng tư của cầu thủ 33 tuổi, đặc biệt là mối quan hệ giữa Neymar và cha anh. Vì sức khỏe yếu và không có người thân thích hợp để thừa kế, ông lo ngại tài sản sẽ rơi vào tay họ hàng không hòa hợp, nên đã chọn Neymar làm người thụ hưởng.

Thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông quốc tế, tạo nên một trong những câu chuyện thừa kế kỳ lạ nhất thế giới thể thao. Tuy nhiên, phía Neymar hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Đại diện của anh cho biết cho đến nay, họ chưa nhận được thông báo chính thức nào liên quan đến di chúc này.

Hiệp hội Công chứng Brazil cũng xác nhận văn bản di chúc được lập đúng thủ tục pháp lý và có giá trị. Tuy nhiên, quá trình giải quyết và chuyển giao tài sản có thể kéo dài, thậm chí phát sinh tranh chấp nếu có bên thứ ba khiếu nại.

Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bất ngờ và không giấu được sự tò mò về danh tính vị doanh nhân bí ẩn. Một số ý kiến cho rằng đây là hành động "cuồng thần tượng" hiếm thấy, trong khi số khác lại nghi ngờ về tính xác thực cũng như khả năng Neymar thực sự được nhận số tài sản khổng lồ này.

Về phía Neymar, anh hiện vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau ca phẫu thuật dây chằng chéo và dự kiến trở lại sân cỏ trong năm 2025. Dù chưa rõ thực hư việc thừa kế sẽ đi đến đâu, câu chuyện này một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Neymar, không chỉ trên sân cỏ mà còn trong đời sống xã hội Brazil.

Theo thống kê từ The Times of India, tài sản của Neymar hiện dao động từ 250–350 triệu USD. Thu nhập chính của anh đến từ mức lương khổng lồ tại các CLB từng khoác áo từ Barcelona, PSG cho đến Al-Hila, cùng hàng loạt hợp đồng quảng cáo béo bở mang lại khoảng 20–40 triệu USD/năm. Ngoài ra, Neymar còn sở hữu danh mục bất động sản đắt giá trải dài từ Brazil đến Dubai và Miami, bộ sưu tập siêu xe, trực thăng cá nhân Batcopter trị giá hơn 10 triệu USD, cùng nhiều khoản đầu tư vào thời trang, công nghệ và esports. Nhờ đó, Neymar không chỉ là một cầu thủ, mà còn là một "đế chế tài chính" thực thụ trong làng thể thao toàn cầu.