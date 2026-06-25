Neymar bật khóc sau gần 1000 ngày mới được thi đấu cho tuyển Brazil.

Khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu giữa Brazil thắng 3-0 Scotland sags 25/6 vang lên, ống kính truyền hình ngay lập tức đổ dồn về phía Neymar. Trên thảm cỏ World Cup 2026, chàng trai có phần ngông cuồng ngày nào giờ đã ở tuổi 34, và Neymar đã bật khóc ngon lành như một đứa trẻ.

Đó không phải là những giọt nước mắt u uất của thất bại như tại Qatar 4 năm trước, mà là sự vỡ òa của một kẻ vừa trở về từ gần 1000 ngày vật lộn với chấn thương. Neymar đã tìm lại được lý do lớn nhất để anh tiếp tục xỏ giày ra sân.

Neymar trở lại thi đấu trong trận Brazil thắng 3-0 Scotland và giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026 (Ảnh: BR Football)

981 ngày chờ đợi cho khoảnh khắc này

981 ngày. Gần ba năm ròng rã là khoảng thời gian Neymar phải làm bạn với phòng y tế, với những ca phẫu thuật dây chằng phức tạp và những hoài nghi mệt mỏi từ dư luận. Kể từ lần cuối cùng cống hiến cho đội tuyển quốc gia vào năm 2023, thế giới bóng đá đã thay đổi rất nhiều. Người ta bắt đầu quen với một Brazil thực dụng của Carlo Ancelotti, quen với việc những đàn em như Vinicius Junior hay Matheus Cunha gánh vác hàng công. Nhưng đối với những người yêu bóng đá lãng mạn, vị trí số 10 tại Nam Mỹ dường như vẫn luôn để trống một khoảng vô hình. Để rồi, khoảnh khắc Neymar bước qua vạch vôi ở phút 75, cả khán đài như nổ tung. Khoảng trống ấy cuối cùng đã được lấp đầy.

Neymar đã rất vất vả để trở lại thi đấu (Ảnh: Getty)

Ngày Neymar trở lại

Hơn mười lăm phút ngắn ngủi trước Scotland tất nhiên là quá ít ỏi để một cầu thủ vừa bình phục chấn thương tạo nên phép màu. Neymar chưa thể ghi bàn, những bước chạy của anh chưa đạt đến độ thanh thoát đỉnh cao và những pha xử lý vẫn còn vương chút cảm giác thận trọng. Thế nhưng, sự xuất hiện của anh mang một giá trị biểu tượng hơn thế. Nó là điểm tựa tinh thần, là chất xúc tác gắn kết một tập thể Brazil trẻ trung, giàu khát vọng nhưng đôi lúc còn thiếu đi sự già dơ. Nhìn cái cách Vinicius rực sáng với cú đúp, hay Cunha ăn mừng đầy ngẫu hứng, người ta hiểu rằng họ đang chiến đấu để đón người đàn anh lớn trở lại. Chiến thắng giòn giã 3-0 và tấm vé tiến vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng C chính là món quà chào mừng không thể hoàn hảo hơn dành cho Neymar.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Neymar khóc, vì anh biết mình đã chiến thắng được định mệnh. Ở tuổi 34, khi cả sự nghiệp gắn liền với chấn thương, Neymar vẫn ở đây, kiên cường giành giật từng cơ hội để được cháy lần cuối tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Những giọt nước mắt ấy đã rửa trôi đi mọi áp lực dồn nén suốt gần một nghìn ngày tăm tối qua.

Neymar đã khóc sau trận đấu (Ảnh: Getty)

Màn tái xuất này có thể chưa hoàn mỹ về mặt chuyên môn, nhưng lại là bước đệm tâm lý vô giá. Nó chứng minh rằng ngọn lửa đam mê bên trong "vũ công Samba" cuối cùng vẫn chưa bao giờ tắt. Brazil đã đi tiếp,và câu chuyện cổ tích của Neymar tại World Cup 2026 giờ đây mới chính thức bắt đầu.