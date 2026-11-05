New Sports mở rộng hệ thống bóng rổ, pickleball, đưa vận động viên Việt Nam ra sân chơi quốc tế

New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ, pickleball năm 2027 với trọng tâm mở rộng hệ thống giải đấu, tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao trải nghiệm cho VĐV, NHM.

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần New Sports tổ chức lễ công bố kế hoạch triển khai bóng rổ, pickleball năm 2027, đồng thời ký kết các thỏa thuận hợp tác với FPT Play, Asian University Basketball League (AUBL) và PPA Tour Asia. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ thống thi đấu trong nước, đưa các giải đấu quốc tế đến Việt Nam và tạo thêm cơ hội phát triển cho vận động viên.

Sau gần 5 năm hoạt động, New Sports từng bước xây dựng hệ thống giải đấu dành cho nhiều lứa tuổi và trình độ khác nhau. Trong bóng rổ, đơn vị này đã hình thành ba sân chơi chính gồm Vietnam Students Basketball League (VSBL) dành cho học sinh, Vietnam Collegiate Basketball Championship (VCBC) dành cho sinh viên và Vietnam Pro-Am Basketball Championship (VBC) dành cho vận động viên phong trào, bán chuyên và chuyên nghiệp.

Việc phân chia hệ thống giải theo từng nhóm đối tượng giúp người chơi có thêm cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và phát triển chuyên môn. Đặc biệt, từ năm 2027, bóng rổ sinh viên Việt Nam sẽ có thêm cánh cửa tiến ra sân chơi khu vực thông qua hợp tác với AUBL.

Theo thỏa thuận được ký kết tại sự kiện, New Sports trở thành đơn vị tổ chức AUBL 2026-2027 Southern Conference, dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 11/4/2027 tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên phân khu phía Nam của giải bóng rổ đại học châu Á được tổ chức tại Việt Nam, mở ra cơ hội để khán giả trong nước tiếp cận một sân chơi quốc tế dành cho các đội bóng đại học.

Đáng chú ý, New Sports định hướng đưa đội vô địch VCBC tham dự AUBL. Điều này tạo thêm mục tiêu phấn đấu cho các đội bóng sinh viên, đồng thời hình thành lộ trình thi đấu từ cấp độ trong nước đến đấu trường khu vực.

Ở môn pickleball, New Sports cũng tiếp tục mở rộng hệ thống giải đấu, hướng đến nhiều nhóm người chơi. Các sân chơi đáng chú ý gồm Vietnam Pickleball Open Cup (VPC) dành cho học sinh và Giải pickleball Công an nhân dân mở rộng dành cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân cùng các vận động viên khách mời.

Bên cạnh đó, việc đưa PPA Tour Asia đến Việt Nam từ năm 2025 đã tạo thêm cơ hội để các tay vợt trong nước tiếp cận môi trường thi đấu chuyên nghiệp quốc tế. Những giải đấu thuộc hệ thống này có nội dung dành cho cả vận động viên chuyên nghiệp lẫn người chơi phong trào.

Mùa giải 2026 ghi nhận những dấu ấn đáng chú ý của pickleball Việt Nam. Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển cùng góp mặt trong trận chung kết đơn nam tại PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup. Trong khi đó, Trang Huỳnh gây chú ý khi đi từ vòng loại đến trận chung kết đơn nữ ngay trong lần đầu tham dự hệ thống PPA Tour Asia.

Những kết quả này là cơ sở để New Sports tiếp tục thúc đẩy việc tổ chức các giải đấu quốc tế tại Việt Nam. Tại sự kiện ngày 5/11, New Sports và PPA Tour Asia ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027-2028, với kế hoạch duy trì hai giải đấu mỗi năm tại Việt Nam.

So với thỏa thuận có thời hạn một năm trước đó, cam kết hợp tác hai năm được kỳ vọng tạo nền tảng ổn định hơn cho công tác tổ chức. Đáng chú ý, PPA Tour Asia cam kết đưa những tay vợt hàng đầu thế giới đến Việt Nam thi đấu, qua đó giúp vận động viên trong nước có cơ hội cọ xát với các đối thủ đẳng cấp quốc tế.

Không chỉ tập trung vào chuyên môn, New Sports còn đặt mục tiêu nâng cấp trải nghiệm dành cho khán giả trong năm 2027. Các hoạt động bên lề như gian hàng mua sắm, ăn uống, giao lưu giữa vận động viên và người hâm mộ cùng những chương trình cộng đồng sẽ được chú trọng phát triển. Đơn vị tổ chức hướng đến mô hình thể thao giải trí, trong đó khán giả không chỉ đến sân theo dõi trận đấu mà còn có thể tham gia nhiều hoạt động khác.

Một điểm nhấn khác là thỏa thuận hợp tác dài hạn với FPT Play. Theo đó, FPT Play đảm nhận vai trò Đối tác Chiến lược về Truyền thông và Phát sóng, đồng hành cùng New Sports trong công tác truyền thông, sản xuất và phát sóng các giải đấu bóng rổ, pickleball thuộc hệ thống.

Với kinh nghiệm khai thác bản quyền và phát sóng các giải thể thao trong nước, quốc tế, FPT Play sẽ hướng đến quy trình sản xuất chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng hình ảnh và tín hiệu truyền dẫn. Khán giả có thể theo dõi các giải đấu thông qua ứng dụng FPT Play trên Smart TV, điện thoại, máy tính, FPT Play Box hoặc website fptplay.vn.

Sự hợp tác này cũng giúp FPT Play mở rộng hệ sinh thái nội dung thể thao, bổ sung thêm các giải đấu bóng rổ và pickleball, qua đó mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người hâm mộ.

Với ba thỏa thuận hợp tác được ký kết, New Sports đặt nền móng cho kế hoạch phát triển trong năm 2027. AUBL mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế cho bóng rổ sinh viên, PPA Tour Asia duy trì sân chơi pickleball chuyên nghiệp tại Việt Nam, trong khi FPT Play góp phần đưa các giải đấu đến gần hơn với khán giả.

Thông qua việc kết hợp phát triển giải đấu trong nước, tăng cường kết nối quốc tế và nâng cao chất lượng tổ chức, New Sports kỳ vọng xây dựng hệ thống thi đấu bài bản hơn, tạo thêm động lực cho vận động viên Việt Nam và thúc đẩy sức hút của bóng rổ, pickleball trong cộng đồng.