Nếu Malaysia bị xử thua, bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 thay đổi ra sao?

Sau khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) bác kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có đủ căn cứ để xem xét xử phạt. Đối với hành vi gian lận nhập tịch cầu thủ, đồng nghĩa với sử dụng cầu thủ không hợp lệ, đội tuyển Malaysia nhiều khả năng bị xử thua. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 207.

Sau 4 lượt trận, đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ 2 tại bảng F với 9 điểm (3 chiến thắng, 1 thất bại). Trước khi Malaysia bị phạt, họ chiếm ưu thế so với đội tuyển Việt Nam trong cuộc cạnh tranh suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 (hơn 3 điểm và thắng 4-0 trong trận đối đầu trực tiếp). Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik rất khó lật ngược tình thế.

Đội tuyển Malaysia nguy cơ tổn thất nặng vì gian lận nhập tịch cầu thủ.

Tuy nhiên, vụ gian lận nhập tịch cầu thủ có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Theo quy chế về kỷ luật của FIFA và AFC, đội bóng sử dụng cầu thủ không hợp lệ bị tính là bỏ trận đấu. Nếu áp dụng đúng quy định này, đội tuyển Malaysia bị hủy kết quả và xử thua toàn bộ các trận có ít nhất một trong 7 cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Hevel và Arrocha (hay Gabriel Palmero) ra sân trong trận Malaysia thắng Nepal 2-0 tháng 3/2025. Sau đó, toàn bộ 7 cầu thủ kể trên góp mặt trong đội hình đánh bại đội tuyển Việt Nam 4-0 vào tháng 6. Nếu AFC xử thua đội tuyển Malaysia, thầy trò huấn luyện viên Peter Cklamovski mất luôn 6 điểm. Hiệu số bàn thắng - bàn thua của đội bóng này cũng giảm đi đáng kể.

Đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 3 điểm, vươn lên đứng đầu bảng F. Nepal có thêm 3 điểm nhưng không cải thiện được vị trí, bằng điểm đội tuyển Lào nhưng thua trận đối đầu trực tiếp). Lào không được hưởng lợi bởi họ gặp Malaysia sau khi FIFA ra án phạt cấm thi đấu 7 cầu thủ nhập tịch gian lận. Cục diện bảng đấu khi đó như bảng dưới đây:

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Việt Nam 4 12-1 12 2 Malaysia 4 8-7 6 3 Lào 4 3-14 3 4 Nepal 4 5-6 3

Theo kịch bản này, đội tuyển Việt Nam chỉ cần không thua Lào trong trận đấu sắp tới là chắc suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Thậm chí, kể cả trong trường hợp thua cả 2 lượt trận còn lại nhưng không thất bại với tỷ số sâu hơn 0-2 trước Malaysia, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn đứng đầu bảng F.

Thể thức vòng loại Asian Cup 2027

Mỗi bảng đấu có 4 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt. Chỉ 6 đội đầu bảng giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Việc phân hạng ở các bảng đấu dựa vào số điểm giành được của các đội bóng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, chỉ tiêu được xét đến là thành tích đối đầu trực tiếp (số điểm, hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng tính trong các trận đấu giữa những đội bằng điểm với nhau).

Nếu áp dụng chỉ số thành tích đối đầu vẫn chưa phân hạng được, ban tổ chức sẽ so sánh đến hiệu số bàn thắng - bàn thua chung cuộc (tính tất cả các trận đấu).