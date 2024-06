Nếu không đá cho Argentina, Messi đủ điều kiện khoác áo 2 đội vô địch EURO

Câu hỏi "Vì sao Lionel Messi không thi đấu tại EURO" thoạt nghe có vẻ ngớ ngẩn đối với các cổ động viên bóng đá. Tạp chí Four Four Two cách đây vài tuần đăng bài viết với tiêu đề như vậy. Lý do rõ ràng là Messi mang quốc tịch Argentina và chơi cho đội tuyển của Nam Mỹ.

Tuy nhiên, cũng không ít người hâm mộ đặt ra câu hỏi nếu không đá cho Argentina, liệu Messi có thể dự EURO hay không. Câu trả lời là có.

Lionel Messi hiện đang khoác áo đội tuyển Argentina tại Copa America 2024. Ngôi sao 37 tuổi đã vô địch Copa America 2021 và sau đó giành chức vô địch World Cup 2022. Tuy nhiên nếu Messi không chọn thi đấu cho đội bóng xứ tango, sự nghiệp của anh sẽ rẽ theo hướng khác.

Messi đủ điều kiện khoác áo ĐT Tây Ban Nha và Italy.

Trong khi EURO 2024 đang diễn ra, tờ The Sun gần đây đã nhắc lại việc Messi có thể khoác áo Tây Ban Nha thay vì Argentina. Messi ký hợp đồng vớ Barcelona năm 13 tuổi và sống ở Tây Ban Nha 5 năm trước khi đá trận ra mắt cho đội tuyển Argentina.

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) từng cố gắng thuyết phục Messi thi đấu cho đội tuyển xứ bò tót. Messi đủ điều kiện thi đấu cho Tây Ban Nha do ông cố của anh sinh ra ở vùng Catalonia. Messi cũng có những người họ hàng đã sống ở Tây Ban Nha khi anh lần đầu tiên đặt chân đến Barcelona.

Huấn luyện viên Vicente del Bosque từng tiết lộ rằng Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã cố gắng thuyết phục Messi chơi cho đội tuyển quốc gia của mình.

“ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã nỗ lực hết sức để mời Messi chơi cho ĐT Tây Ban Nha. Tuy nhiên Messi đã từ chối vì cậu ấy yêu đất nước của mình. Sự xuất hiện của Messi trong màu áo tuyển Tây Ban Nha sẽ là điều tuyệt vời nhất với tôi. Messi là độc nhất vô nhị. Được huấn luyện Messi là một giấc mơ với tôi” , HLV Del Bosque phát biểu vào năm 2019.

Ngoài ra, Messi cũng đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Italy. Cụ nội của Messi đã rời Italy đến thành phố của Argentina, Rosario (nơi Messi sinh ra) vào năm 1883. Khi Messi vô địch World Cup 2022 với tuyển Argentina thì Mario Fadda, nhà nghiên cứu lịch sử thể thao tiết lộ điều thú vị trên báo chí Italy. Ông cho biết Messi có gốc gác từ Cagliari (Italy).

“Lionel Messi và Cagliari dường như không có điểm gì chung, nhưng những khúc quanh của lịch sử thường ẩn chứa những ẩn ý không ngờ. Messi đã thực hiện được giấc mơ của đời mình là vô địch World Cup, mang về cho đất nước Argentina danh hiệu vô địch thế giới thứ 3.

Ở Italy, nhiều người cũng ăn mừng chức vô địch này vì mối quan hệ giữa hai quốc gia trên thực tế rất bền chặt. Và trong số rất nhiều người Italy di cư đến Argentina còn có Angelo Messi, cụ nội của Messi đã rời đi vào năm 1883 ”, Mario Fadda tiết lộ.

Mario Fadda còn cho biết có một Messi khác sinh ra ở Italy và cũng chơi bóng: “ Anh trai của Angelo Messi là Giovanni vẫn ở Italy và sau này, một Angelo Messi khác sinh ra ở khu vực Bergamo, Ponte San Pietro vào tháng 7/1922. Angelo sớm chứng tỏ mình là một cầu thủ bóng đá tài năng và chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải cho đội bóng địa phương, Pro Ponte”.

Hiện tại, chưa có thông tin nào cho biết Liên đoàn bóng đá Italy đã thuyết phục Messi thi đấu cho đội tuyển áo thiên thanh.