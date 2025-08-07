Netizen so sánh cách Quang Hải bảo vệ Chu Thanh Huyền với Chủ tịch Vbiz im lặng mặc nàng thơ bị toxic suốt 4 năm

Là một trong những nàng WAG hot nhất làng bóng đá Việt suốt 4 năm nay, mỗi lần Chu Thanh Huyền - bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải - xuất hiện trước công chúng đều khiến netizen chú ý. Mới đây, sau khi đu trend khoe bông tai rần rần mạng xã hội, Chu Thanh Huyền lại tung bộ ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ xinh đẹp nhận về nhiều lời khen.

Chu Thanh Huyền khoe nhan sắc xinh đẹp, chuẩn "gái một con trông mòn con mắt"

Hậu sinh con đầu lòng, vợ Quang Hải ngày càng nhuận sắc với gương mặt ưa nhìn, vóc dáng mảnh mai, nụ cười rạng rỡ và làn da trắng sứ. Thế nhưng, cô nàng cũng không ngại chia sẻ những khoảnh khắc kém sắc, thiếu chỉn chu nhưng vẫn tràn hạnh phúc bên Quang Hải. Kỉ niệm 4 năm yêu nhau, Chu Thanh Huyền đăng loạt ảnh "cam thường" bên cầu thủ sinh năm 1997, chẳng cần son phấn cầu kì, lụa là lộng lẫy, cô nàng để lộ nhan sắc thật, mái tóc khi thả xoã tuỳ ý, khi búi tạm bợ, rối bù,... nhưng ánh mắt luôn đầy hạnh phúc khi được Quang Hải yêu thương, chiều chuộng. Bộ ảnh nhận về hàng trăm bình luận tương tác từ cư dân mạng.



Nhiều người trong đó còn so sánh việc Quang Hải và Chu Thanh Huyền vượt qua sóng gió dư luận, khác hẳn cách Chủ tịch Vbiz và nàng thơ đang hot rần rần trong bộ tiểu thuyết mạng gần đây. Nguyên nhân bởi, dù Chu Thanh Huyền gặp nhiều drama, thị phi bủa vây thì Quang Hải luôn tỏ thái độ ủng hộ, khẳng định tình yêu dành cho vợ, như ngầm bảo vệ nàng WAG. Điều này khác hẳn cách Chủ tịch Vbiz im lặng để nàng thơ bị dân mạng toxic suốt 4 năm qua.

Một số bình luận của netizen:

"Thực sự là ngượng mộ tình cảm của anh chị lắm luôn. Giữa bao sóng gió 5 lần 7 lượt bị dư luận nói những điều không hay. Họ mặc kệ vẫn cứ happy".

"Mình nể nhất cặp này, giữa lúc giông bão chỉ cần người đàn ông che chở cho bé Huyền là cảm thấy an tâm rồi. Còn cái bạn S. gì đó có con với bé T. rồi mà bao nhiêu lời cay nghiệt miệt thị vào con bé mà không thấy bạn T. lên tiếng luôn, làm đàn ông phải như bạn Quang Hải nhé. Chúc 2 em bạc đầu nghĩa phu thê".

"Nể Quang Hải luôn bên cạnh vợ vượt sóng gió"

"Dù ai nói ngả nói nghiêng họ vẫn bên nhau"...