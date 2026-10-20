NBA 2026/27 trên FPT Play: Mùa giải của những cuộc đổi màu áo chấn động

NBA 2026/27 khởi tranh ngày 21/10 với hàng loạt biến động nhân sự, hứa hẹn tạo nên cuộc đua vô địch khó lường. FPT Play tiếp tục phát sóng giải đấu tại Việt Nam.

Rạng sáng 21/10 (giờ Việt Nam), mùa giải NBA 2026/27 chính thức khởi tranh với ba trận đấu đáng chú ý giữa Boston Celtics và Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder và San Antonio Spurs, cùng cuộc đối đầu giữa Philadelphia 76ers và đương kim vô địch New York Knicks.

Sau tám mùa giải liên tiếp chứng kiến tám đội bóng khác nhau đăng quang, NBA tiếp tục đứng trước những biến động lớn, đặc biệt sau kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy xáo trộn.

Mùa hè làm thay đổi bản đồ quyền lực NBA

Tâm điểm của mùa giải mới là sự thay đổi đội hình ở hàng loạt CLB, với những ngôi sao như LeBron James, Jaylen Brown, Giannis Antetokounmpo, Paul George, Ja Morant và LaMelo Ball được nhắc đến trong làn sóng đổi màu áo.

Đáng chú ý, LeBron James rời Los Angeles Lakers sau tám năm gắn bó để chuyển sang Philadelphia 76ers. Ở mùa giải thứ 24 trong sự nghiệp, siêu sao người Mỹ hướng tới mục tiêu giúp đội bóng mới chinh phục chức vô địch NBA đầu tiên kể từ năm 1983.

Trong khi đó, Giannis Antetokounmpo khép lại 13 năm thi đấu cho Milwaukee Bucks để gia nhập Miami Heat, sát cánh cùng trung phong Bam Adebayo. Heat cũng tăng cường lực lượng với Klay Thompson. Ja Morant chuyển đến Portland Trail Blazers, còn LaMelo Ball gia nhập Minnesota Timberwolves.

Những thay đổi này khiến cục diện hai miền trở nên khó đoán. Philadelphia 76ers được kỳ vọng cạnh tranh mạnh mẽ với bộ khung gồm LeBron James, Joel Embiid, Tyrese Maxey và Jaylen Brown. Miami Heat cũng có thêm cơ sở để thách thức Knicks ở miền Đông.

Tại miền Tây, Oklahoma City Thunder và San Antonio Spurs tiếp tục được xem là những ứng viên đáng gờm.

Knicks đối mặt hàng loạt đối thủ đáng gờm

New York Knicks bước vào mùa giải mới với mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Đội bóng sở hữu những trụ cột như Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges và Josh Hart, tạo nên bộ khung giàu sức cạnh tranh.

Tuy nhiên, hành trình bảo vệ chức vô địch của Knicks được dự báo không dễ dàng. Philadelphia 76ers, Miami Heat, Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers và Boston Celtics đều có khả năng cạnh tranh sòng phẳng ở miền Đông. Pistons từng thắng 60 trận ở mùa giải trước, trong khi Cavaliers sở hữu những ngôi sao như Donovan Mitchell và James Harden.

Nếu tiến sâu vào vòng play-off, Knicks còn có thể phải đối đầu với hai thế lực miền Tây là San Antonio Spurs và Oklahoma City Thunder. Spurs đặt kỳ vọng vào Victor Wembanyama, trong khi Thunder hướng tới mục tiêu giành lại chức vô địch NBA sau lần đăng quang mùa giải 2024/25.

Kể từ năm 2018, khi Golden State Warriors bảo vệ thành công ngôi vương, chưa có đội bóng nào làm được điều tương tự. Vì vậy, cuộc đua của Knicks cùng những ứng viên mới nổi sẽ là điểm nhấn đáng chú ý trong mùa giải 2026/27.

FPT Play tiếp tục phát sóng NBA tại Việt Nam

NBA 2026/27 đánh dấu mùa thứ năm liên tiếp FPT Play phát sóng giải đấu tại Việt Nam theo thỏa thuận bản quyền độc quyền kéo dài đến hết mùa 2027/28.

Khán giả có thể theo dõi nhiều trận đấu thuộc các giai đoạn Pre-season, Regular Season, Play-In Tournament, Playoffs và NBA Finals, cùng những sự kiện như All-Star Game và NBA Draft. Số trận được lựa chọn phát sóng mỗi mùa dự kiến dao động từ 209 đến 226 trận.

FPT Play tiếp tục duy trì chất lượng hình ảnh Full HD, đồng thời nâng cấp nội dung bình luận theo hướng trẻ trung, hiện đại và chuyên sâu hơn. Đơn vị cũng dự kiến ra mắt chương trình “Rebound Talk”, tập trung thảo luận những chủ đề nổi bật của bóng rổ mỗi tuần, kết hợp công nghệ phân tích chiến thuật và đồ họa thể thao PIERO.

Bên cạnh NBA, FPT Play còn sở hữu bản quyền phát sóng Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) và các giải đấu thuộc hệ thống vô địch quốc gia do Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam chủ trì hoặc phối hợp tổ chức.