Nata tỏa sáng, Viettel FC tiếp tục hy vọng tranh vô địch

Nata (25), tác giả bàn thắng duy nhất đem 3 điểm quý giá về cho Viettel FC. Ảnh: MINH HOÀNG

Trận thắng cách biệt của CAHN trước Công an TPHCM trước đó đã tạo nhiều sức ép lên đôi chân các cầu thủ áo lính. Chính điều đó đã làm cho họ tiếp cận trận đấu không được tốt. Dù sớm giành quyền kiểm soát khu trung tuyến và triển khai tổ chức tấn công nhiều hơn, nhưng diễn biến 45 phút đầu khá bế tắc cho hàng công đội chủ nhà.

Đang bị cấm chỉ đạo do bị kỷ luật, HLV Popov buộc phải ngồi trên khán đài và “nối mạng” liên tục với trợ lý trong khu kỹ thuật qua điện thoại di động. “Ngòi nổ” trong các pha lên bóng của đội chủ nhà vẫn là thủ lĩnh Khuất Văn Khang, nhưng hàng thủ số đông và vận hành lối chơi thực dụng của HA.GL tỏ ra đầy hiệu quả. Hiệp đầu khép lại với tỷ số 0-0 đúng như ý đồ đặt ra từ HLV Trịnh Duy Quang.

Trợ lý Văn Biển tạm thay HLV trưởng Popov dẫn dắt đội chủ nhà trong giai đoạn nhà cầm quân người Bungaria bị kỷ luật cấm chỉ đạo 4 trận.

Các cầu thủ chủ nhà càng hối hả từ đầu hiệp hai. Họ liên tục đẩy bóng sang phần sân HA.GL để tìm cơ hội khơi thông bế tắc. Đến phút 75, những nỗ lực của Viettel mới được đền đáp với bàn mở tỷ số từ tình huống đánh đầu đẹp mắt của Nata đánh bại thủ môn Trung Kiên.

Quãng thời gian còn lại là sự vất vả của hàng phòng ngự đội chủ nhà khi nỗ lực chống đỡ trước sức ép từ đội bóng phố Núi. Thắng 1-0 chung cuộc, tỷ số vừa đủ để giúp Viettel FC giành thêm 3 điểm, tiếp tục áp sát đội đầu bảng Công an Hà Nội cũng như tạo khoảng cách 4 điểm với đội theo sau là Ninh Bình.