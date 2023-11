Nani chỉ ra điểm yếu đang “giết chết” Man.United

Hình ảnh rệu rã tinh thần của cầu thủ Man.United xuất hiện rất thường xuyên trên mặt báo.

Cầu thủ 36 tuổi người Bồ Đào Nha đã giành được 12 danh hiệu trong suốt 7 năm ở Old Trafford, kết thúc bằng bản hợp đồng cho mượn kéo dài một mùa giải để trở lại Sporting Lisbon, trước khi gia nhập Fenerbahce vào năm 2015. Nani, người hiện đang chơi ở CLB Thổ Nhĩ Kỳ, Adana Demirspor, vẫn dõi theo những chuyển động ở đội bóng cũ và tuyên bố anh chẳng còn nhận ra Quỷ đỏ của ngày xưa.

Cuộc khủng hoảng hiện tại của Man.United trở nên tồi tệ hơn vào thứ Tư sau thất bại 0-3 trên sân nhà trước Newcastle, qua đó cũng trở thành cựu vô địch cúp Liên đoàn. Sau thất bại 0-3 trước Man.City ở derby Manchester tại Premier League vào Chủ nhật, thì đây là lần đầu tiên Quỷ đỏ thua liên tiếp trên sân nhà có cách biệt 3 bàn trở lên kể từ năm 1962. Man.United cũng đã thua 5 trong 10 trận sân nhà đầu tiên của mùa giải mới lần đầu tiên kể từ năm 1930. HLV Erik ten Hag đang phải chịu áp lực ngày càng lớn sau khi CLB có khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất kể từ năm 1962…

Nani nói trên ‘1 PARA 1’: “Khi chúng tôi từng chơi ở Man.United, một trong những điều đã định hình nên CLB là bạn có thể thua 0-3 khi trận đấu còn 15 phút, 10 phút, và đó là lúc bạn hiểu sức mạnh tinh thần nghĩa là gì. Vấn đề không còn là tài năng nữa mà là việc đẩy bóng vào khung thành. Chúng tôi đã làm điều đó, chúng tôi đã làm những gì cần thiết. Bây giờ, khi bạn xem Man.United thi đấu, bạn sẽ thấy rất nhiều tài năng, có thể nhiều tài năng hơn so với thời đại chúng tôi, và họ đều có năng khiếu về mặt kỹ thuật. Nhưng khi bạn xem trận đấu, không có sự hy sinh, không có tinh thần chiến đấu... Một cầu thủ thực sự, một ngôi sao, đặc biệt ở Manchester, bạn phải có năng lực mở khóa được trận đấu. Nếu không, nó sẽ không thành công”.

Đội trưởng Bruno Fernandes liệu làm được gì khi mà HLV Erik ten Hag cũng chẳng thể vực dậy tinh thần của đội?

Tiền vệ Bruno Fernandes đã thu hút sự chỉ trích từ các cựu cầu thủ khác của Man.United, bao gồm Gary Neville và Roy Keane, trong đó Keane mới đây thậm chí còn kêu gọi tước băng đội trưởng của anh sau khi thua trận derby trước Man.City. Nhưng Nani lên tiếng bảo vệ đồng đội cũ ở tuyền Bồ Đào Nha: “Man.United có những cầu thủ xuất sắc và Bruno Fernandes chắc chắn nằm trong số đó. Nếu Bruno chơi không tốt, tôi cũng sẽ chỉ trích cậu ấy, nhưng ít nhất cậu ấy có sự hy sinh và nỗ lực trong mọi trận đấu. Chúng ta đều thấy điều đó. Cậu ấy luôn làm việc chăm chỉ, cống hiến hết mình và muốn đóng góp nhiều nhất có thể. Vấn đề là những người như Bruno trong đội hình là quá ít”.

Thất bại toàn diện 0-3 trong trận derby Manchester tại Old Trafford vào Chủ nhật là trận thua thứ 5 sau 10 vòng đấu đầu tiên của Premier League mùa giải mới - thành tích tồi tệ nhất kể từ sau khi họ thua 6/10 trận đầu tiên mùa 1986-87, khiến họ đã kém ngôi đầu đến 11 điểm. Quỷ đỏ cũng thua 2 sau 3 trận (thắng 1) tại Champions League và đang đối mặt nguy cơ loại họ sớm từ vòng bảng. Vì vậy, HLV Ten Hag đang đứng trước một tuần quan trọng nhất của nhiệm kỳ tại Old Trafford, nếu không muốn nói là then chốt để bảo vệ vị trí của mình: là phải thắng tại Fulham và thứ Bảy này, cũng như trên sân FC Copenhagen tại Champions League vào thứ Tư tới.