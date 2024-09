Nàng WAG xinh đẹp có trải nghiệm nguy hiểm khi đi cứu trợ vùng lũ, dân mạng tuyệt đối không nên làm theo

Trong đợt lũ lụt vừa qua ở các các tỉnh miền núi phía Bắc, cô nàng Triệu Mộc Trinh - vợ tiền vệ Đỗ Hùng Dũng là một trong những nàng WAG tích cực nhất trong việc kêu gọi mạnh thường quân quyên góp vật phẩm và trực tiếp đem đến cứu trợ bà con ở quê hương Tuyên Quang đang bị nước lũ cô lập. Sau khi tiếp tế đồ ăn, nước uống, thực phẩm, Mộc Trinh tiếp tục cùng hội chị em thức đêm để sắp xếp những quần áo từ thiện để đem đến hỗ trợ những người gặp khó khăn vì thiên tai.

Dù vậy, nàng WAG cũng khiến dân tình lo lắng khi chia sẻ về tình huống khá nguy hiểm khi đi cứu trợ vùng lũ. Cụ thể, vợ Hùng Dũng đăng tải bức ảnh cô xắn quần cao trên đầu gối, lội bè tre giữa vùng mênh mông nước. Mộc Trinh tâm sự: "Có những khoảnh khắc bạn sẽ nhớ mãi không quên... Bè tre thì gái quê như em, tuổi thơ chơi ở ao của ông bà nhiều rồi. Nhưng nay đi bè qua sông, ngồi trên chỉ sợ nhỡ nhàng. Cả đoàn không ai có áo pháo"...

Nàng WAG Triệu Mộc Trinh và trải nghiệm khó quên khi đi cứu trợ vùng lũ mà không có áo phao phòng nguy hiểm

Có thể thấy, Mộc Trinh và những mạnh thường quân đi cùng đã khá mạo hiểm khi ngồi bè tre lênh đênh trên dòng nước lũ để tiếp cận những hộ bị cô lập, tiếp tế thực phẩm. Nhưng chính những người đi cứu trợ lại không có áo phao để đảm bảo an toàn cho bản thân. Rất may không có sự cố nào xảy ra, cả đoàn có thể an toàn trở về.

Theo dõi hành trình cứu trợ của bà xã Hùng Dũng, người hâm mộ cảm mến tấm lòng lương thiện cùng sự dũng cảm, lăn xả của cô gái nhỏ bé lớn lên từ mảnh đất Tuyên Quang. Bên cạnh đó, từ những chia sẻ của Mộc Trinh, cư dân mạng cũng rút ra những kinh nghiệm về việc chuẩn bị kĩ lưỡng về áo phao, phương tiện di chuyển để đảm bảo an toàn khi đi cứu trợ vùng lũ.