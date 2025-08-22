Nàng WAG vừa sinh con cho cầu thủ nổi tiếng khoe visual xinh đẹp như thiên thần, body quyến rũ mới gây chú ý

Tiền đạo Brazil Richarlison đang trải qua quãng thời gian hạnh phúc cả trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Bên cạnh anh là người bạn gái xinh đẹp Amanda Araujo – nàng WAGs được ví như thiên thần với nhan sắc ngọt ngào và sự đồng hành âm thầm phía sau sân cỏ.

Mới đây, Richarlison khiến người hâm mộ phát sốt khi đăng tải đoạn video đời thường, ghi lại khoảnh khắc anh âu yếm bạn gái cùng con trai mới hơn hai tháng tuổi – bé Richarlison Júnior.

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Richarlison

Nàng WAG Amanda Araujo, năm nay 22 tuổi, đã chuyển sang sinh sống tại Anh hơn bốn tháng để ở cạnh bạn trai, vừa chăm sóc con nhỏ vừa trở thành hậu phương vững chắc, cổ vũ Richarlison trong màu áo Tottenham.

Nàng WAG xinh đẹp như búp bê

Dù mới sinh con, Amanda nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, khiến báo chí châu Âu không tiếc lời ca ngợi, gọi cô là "thiên thần" và nhận xét Richarlison thật sự may mắn khi có một nửa xinh đẹp, tinh tế ở bên.

Gia đình Richarlison đón thành viên mới

Chuyện tình của cả hai cũng được ví như "duyên định mệnh". Richarlison lần đầu gặp Amanda năm 2021 khi cô mới 19 tuổi tại một sự kiện eSports. Sau đó, anh theo dõi, thả tim hình ảnh của Amanda suốt gần hai năm trước khi chính thức hẹn hò vào năm 2023, khi cô vẫn đang ngồi trên giảng đường.

Đầu năm 2024, tiền đạo người Brazil gây chú ý khi công khai tình cảm bằng một video TikTok với hiệu ứng "vỡ trứng", hình ảnh Amanda xuất hiện khiến cư dân mạng bùng nổ. Đoạn clip đó nhanh chóng thu hút gần 57 triệu lượt xem. Ngày 15/6/2025, cặp đôi đón con trai đầu lòng Richarlison Júnior trong niềm hạnh phúc vỡ òa.



