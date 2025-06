Nàng WAG nổi tiếng phấn khích khi đón các thành viên BTS xuất ngũ, cảm thán: Đợi anh về em lấy chồng luôn rồi!

Trong khi cộng đồng ARMY khắp thế giới đang rộn ràng ăn mừng sự trở về của các thành viên BTS sau thời gian phục vụ trong quân đội, thì ở Việt Nam, một hot mom bất ngờ chiếm spotlight với màn ăn mừng đầy kiêu hãnh khẳng định tình yêu bất diệt với nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop. Đó chính là nàng WAG đình đám Doãn Hải My, bà xã của cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Trên kênh TikToker cá nhân sở hữu hơn 1,2 triệu lượt theo dõi, Hải My hào hứng đăng tải một đoạn video ăn mừng khi các thành viên BTS xuất ngũ. Cô nàng ngồi trên xế hộp bạc tỷ do Văn Hậu lái, miệng nhép theo nhạc, gương mặt xinh đẹp lộ biểu cảm vui mừng phấn khích lại có chút kiêu hãnh, tự hào. Kèm theo video là hashtag #kingsareback (tạm dịch: Những nhà vua trở lại) và link nhạc của BTS. Video lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là fan Kpop. ARMY Việt Nam nhanh chóng tràn vào thả tim, bình luận rôm rả, không quên trêu đùa nhẹ nhàng: "Chị My mừng còn hơn khi anh Hậu đi đá bóng về luôn á!". Đáp lại, nàng WAG trẻ tuổi cũng không hề ngại ngùng mà vui vẻ xác nhận: "Đợi đấng về cái lấy chồng luôn rồi nè!".

Doãn Hải My cực vui khi BTS xuất ngũ

Pha ăn mừng này của Doãn Hải My không chỉ khiến dân mạng bật cười, mà còn càng khẳng định vị thế fan cứng BTS lâu năm của Doãn Hải My – người nổi tiếng vừa xinh đẹp, học giỏi, vừa có gu âm nhạc chất lừ. Dù đã là "vợ người ta", nhưng đam mê thần tượng vẫn cháy âm ỉ trong từng story và bài đăng của cô nàng.

Trước đó, trong thời gian Doãn Hải My đưa Đoàn Văn Hậu sang Hàn Quốc điều trị chấn thương, dù là chuyến đi "chăm chồng" chính hiệu, nhưng fan tinh ý phát hiện cô nàng tranh thủ check-in ở nhiều địa điểm nổi tiếng gắn liền với BTS như trụ sở HYBE, quán cafe của V (Kim Taehyung), thậm chí còn mua quà lưu niệm liên quan đến nhóm.

Đưa chồng sang Hàn Quốc chữa chấn thương, Doãn Hải My tranh thủ đi thăm các địa điểm liên quan đến BTS

Về phần BTS, nhóm nhạc toàn cầu đang khiến fan vỡ òa khi dàn line chính thức lần lượt xuất ngũ, bắt đầu từ Jin – anh cả của nhóm, cho tới gần đây là RM và V, Jungkook và Jimin. Toàn bộ 7 thành viên BTS sẽ hoàn tất nghĩa vụ quân sự trong năm 2025, hứa hẹn một màn tái xuất hoành tráng khiến cả làng nhạc quốc tế dậy sóng.

Từ "em út vàng" Jungkook đến trưởng nhóm RM, các thành viên đều được fan đón chào nồng nhiệt sau khi trở về. Thấy thần tượng nghiêm trang, rắn rỏi trong trang phục lính vừa lạ lẫm, vừa khiến tình cảm của các Army dành cho BTS thêm sâu đậm.

Không chỉ người hâm mộ Hàn Quốc hay quốc tế háo hức, mà tại Việt Nam, không khí "ngày hội xuất ngũ" của BTS cũng lan toả mạnh mẽ. Và Doãn Hải My có lẽ là ví dụ rõ rệt nhất cho sức nóng đó.

2 thành viên Jungkook và Jimin xuất ngũ hôm nay 11/6

Dù đã lập gia đình, Doãn Hải My vẫn giữ trọn đam mê fangirl mà không hề e ngại, khiến dân tình vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ. Nhiều fan còn trêu đùa: "Anh Hậu cẩn thận nhé, chị My chỉ thiếu điều dựng standee BTS trong phòng thôi!".

Có thể thấy, với Doãn Hải My, niềm vui ngày BTS xuất ngũ chẳng khác nào một ngày hội lớn. Cô nàng liên tục chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh thần tượng xuất ngũ. Và cô cũng chính là minh chứng sống động rằng: có chồng rồi vẫn được quyền mê trai đẹp – miễn là mê trong sáng, văn minh và đáng yêu như thế này!