Nàng WAG mặc váy 870 triệu trong ngày cưới với cầu thủ nổi tiếng đón tin vui

Gia đình cầu thủ Hà Đức Chinh có tin vui.

Mới đây, bà xã của tiền đạo Hà Đức Chinh – Mai Hà Trang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi để lộ hình ảnh mang thai lần hai. Bức ảnh đăng tải nhanh chóng thu hút vô số lượt tương tác cùng vô vàn lời chúc phúc từ bạn bè, dàn WAGs Việt và người hâm mộ.

Trong bức ảnh đời thường được chia sẻ, Mai Hà Trang xuất hiện với trang phục đơn giản, ôm sát tôn lên vòng hai đã "lùm lùm" vượt mặt. Dù đang ở những tháng của thai kỳ, cựu sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ nhan sắc tươi tắn, đường nét gương mặt thanh tú cùng thần thái rạng rỡ, mặn mà. Nhiều người dành lời khen ngợi cho sắc vóc "hợp bầu" của người đẹp Bắc Ninh khi cô vẫn giữ được làn da mịn màng và phong cách thời trang hiện đại, cuốn hút.

Hà Trang khoe visual xinh đẹp dù đang mang bầu (Ảnh: TTNV)

Vốn nổi tiếng là cặp đôi kín tiếng nhưng vô cùng ngọt ngào của làng bóng đá Việt, Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang chính thức về chung một nhà vào tháng 5/2022 sau khoảng 4 năm hẹn hò. Đám cưới của Đức Chinh và vợ từng gây sốt khi cô dâu diện váy cưới có giá trị tưới 870 triệu đồng.

Hà Trang từng gây sốt với chiếc váy cưới giá trăm triệu (Ảnh: Linh Nga)

Đến tháng 7/2024, tổ ấm của cặp đôi đón thêm niềm vui lớn khi con trai đầu lòng (tên thân mật là bé Phin) chào đời. Sự xuất hiện của quý tử nhỏ không chỉ giúp tình cảm vợ chồng thêm gắn kết mà còn biến tiền đạo quê Phú Thọ thành một người đàn ông gia đình chỉn chu, hết mực chiều chuộng vợ con.

Đức Chinh và vợ có tổ ấm viên mãn (Ảnh: FBNV)

Ảnh: FBNV

Việc tiếp tục đón tin vui mang thai lần hai sau hơn 4 năm kết hôn giúp tổ ấm của Hà Đức Chinh thêm trọn vẹn và tràn ngập tiếng cười. Dù bận rộn với lịch thi đấu chuyên nghiệp cũng như công việc cá nhân, cặp đôi vẫn luôn dành thời gian vun vén cho gia đình nhỏ, duy trì lối sống bình yên và nhận được nhiều cảm tình từ công chúng.

Hà Đức Chinh (sinh năm 1997 tại Phú Thọ) là tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, từng gặt hái nhiều cột mốc ấn tượng trong màu áo các đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ chuyên nghiệp. Tên tuổi của Đức Chinh bùng nổ mạnh mẽ dưới thời HLV Park Hang-seo khi anh trở thành nhân tố quan trọng trong kỳ tích Á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, vô địch AFF Cup 2018 và đặc biệt là danh hiệu Vua phá lưới (6 bàn thắng) giúp U22 Việt Nam giành Tấm Huy chương Vàng SEA Games 30 lịch sử năm 2019.

Ở cấp độ câu lạc bộ, anh ghi dấu ấn đậm nét nhất trong giai đoạn khoác áo SHB Đà Nẵng (2017–2021) với 24 bàn thắng tại V-League, trước khi lần lượt chuyển sang thi đấu cho Topenland Bình Định và Becamex TP.HCM. Sau một mùa giải đầu quân cho Bắc Ninh FC tại giải hạng Nhất (2025–2026) để tái ngộ thầy cũ Park Hang-seo, tiền đạo sinh năm 1997 đã chính thức trở lại đầu quân cho Becamex TP.HCM nhằm cống hiến kinh nghiệm và gia tăng sức mạnh hàng công cho đội bóng.