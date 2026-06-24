Nàng WAG Georgina gây tranh cãi khi diện mốt "giấu quần" táo bạo ăn mừng Ronaldo lập cú đúp ở World Cup

Vợ sắp cưới của Ronaldo gây sốt sau khi siêu sao này lập công giúp Bồ Đào Nha thắng tưng bừng 5-0 Uzbekistan sáng 24/6.

Dù không có mặt trực tiếp trên khán đài, nàng WAG nóng bỏng Georgina Rodriguez vẫn biết cách chiếm trọn tâm điểm chú ý bằng phong cách thời trang táo bạo để tiếp lửa cho Cristiano Ronaldo trong trận đấu Bồ Đào Nha thắng 5-0 Uzbekistan sáng nay.

Đội trưởng Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ khi lập một cú đúp ngay trong hiệp một, dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha đè bẹp Uzbekistan.

Từ quê nhà, Georgina Rodriguez đã chia sẻ khoảnh khắc ăn mừng đầy phấn khích lên trang Instagram cá nhân. Ngôi sao mạng xã hội tạo dáng nhí nhảnh bên màn hình TV ngay đúng khoảnh khắc CR7 ăn mừng bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 7. Cô nàng nở nụ cười đầy tự hào, hai tay giơ cao biểu tượng chiến thắng.

Bạn gái Ronaldo cổ vũ từ xa (Ảnh: IG)

Đáng chú ý, bên cạnh chiếc mũ lưỡi trai ngược cá tính, bạn gái của siêu sao 41 tuổi gây sốt khi diện chiếc áo đấu số 7 màu đỏ truyền thống của tuyển Bồ Đào Nha theo mốt "giấu quần" đầy gợi cảm. Tuy nhiên, trang phục này của cô nàng cũng đã gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cô diện trang phục không phù hợp.

Kèm theo hình ảnh, người đẹp không quên gửi gắm thông điệp tình cảm tới người bạn đời. Chỉ nửa giờ sau đó, người hâm mộ tin rằng Georgina đã có thêm một màn ăn mừng bùng nổ khác tại nhà khi Ronaldo hoàn tất cú đúp, ấn định một ngày thi đấu thăng hoa cho riêng mình.

Ronaldo đã toả sáng rực rỡ (Ảnh: BR Football)

Theo truyền thông Anh, Georgina hiện vẫn chưa có mặt tại Mỹ để theo dõi World Cup trực tiếp, song cô được cho là sẽ sớm sang với Ronaldo trong giai đoạn tiếp theo của giải đấu. Sự xuất hiện của người đẹp 31 tuổi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ mỗi khi đồng hành cùng chủ nhân 5 Quả bóng Vàng.

Ronaldo và Georgina bắt đầu hẹn hò từ năm 2016 và hiện là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất làng thể thao thế giới. World Cup 2026 được đánh giá là cơ hội cuối cùng để chân sút huyền thoại người Bồ Đào Nha chinh phục danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình. Với phong độ ấn tượng đang thể hiện, Ronaldo vẫn cho thấy anh đủ khả năng dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha trên hành trình chinh phục giấc mơ vô địch thế giới.