Nắng nóng tàn phá FIFA Club World Cup, hành hạ cầu thủ và người hâm mộ

"Tôi chỉ chạy được nửa trận. Tôi tưởng như sắp chết ngoài đó. Trời thực sự nóng", tiền đạo người Mỹ đang khoác áo Juventus, Timothy Weah nói sau trận thắng Al Ain 5-0. Trước đó, anh cùng đồng đội đã cố gắng làm quen với nắng nóng ở Mỹ bằng cách tập luyện vào thời điểm nóng nhất trong ngày. Mặc dù vậy, họ vẫn bị sốc khi thi đấu.

Tiền vệ Marcos Llorente của Atletico cũng có chia sẻ tương tự. “Không thể nào tin được. Trời nóng khủng khiếp. Móng chân tôi đau nhức, và tôi không thể giảm tốc hay tăng tốc. Thật điên rồ", anh nói.

Với Real Madrid, họ đã sử dụng đèn sưởi ở các lều được dựng lên tại trung tâm huấn luyện nhằm giúp cầu thủ thích ứng với nhiệt độ cao. Song thời tiết ở Mỹ những ngày này thực sự là một thử thách khó vượt qua. HLV Xabi Alonso, người phải quấn quanh cổ chiếc khăn ướt để hạ nhiệt, tiết lộ sau trận đấu với Al Hilal, Vinicius Junior bị chuột rút "vì nóng".

Cầu thủ dự bị của Dortmund di chuyển vào phòng thay đồ để tránh nóng.

Trong trận đấu giữa Dortmund và Mamelodi Sundowns tại TQL Stadium (Cincinnati), các cầu thủ dự bị của Vàng-đen đã phải vào phòng thay đồ và xem trận đấu qua TV để tránh nắng. Đây là điều chưa từng xảy ra trong bóng đá, nhưng phía Dortmund nghĩ rằng giải pháp này hoàn toàn hợp lý dưới cái nắng chói chang.

Trước khi Club World Cup diễn ra, các CLB đã lo ngại về nhiệt độ cao ở các trận đấu, nhất là khi khung giờ được đẩy lên vào giữa trưa để thuận tiện cho người hâm mộ châu Âu. Tuy vậy, lịch thi đấu vẫn được bảo lưu và các cầu thủ là đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

“Khung giờ khá tuyệt vời với khán giả châu Âu, nhưng các đội bóng đang phải chịu đựng thời tiết nắng nóng”, HLV Luis Enrique của đội đương kim vô địch châu Âu PSG than thở sau trận mở màn gặp Atletico Madrid tại Los Angeles vào lúc 12 giờ trưa. Tiền vệ Vitinha thì cho biết: "Toàn thân đỏ bừng".

Nhiệt độ cao ảnh hưởng lớn đến các cầu thủ cũng như màn trình diễn của họ.

Tiền vệ người Brazil Mauricio của Palmeiras thừa nhận rất khó để chơi trong điều kiện hiện tại: "Cái nóng chắc chắn đã tác động đến màn trình diễn của chúng tôi. Palmeiras không thể chơi với cùng cường độ như đã thể hiện trước Porto. Gặp Al Ahly, chúng tôi phải chơi chậm và kiểm soát nhịp độ tốt hơn".

Và mặc dù người Brazil quen với nắng nóng, các cầu thủ đến từ xứ samba vẫn nói rằng "các trận đấu ở giải Brazil chỉ bắt đầu sau 4 hoặc 5 giờ chiều, và chúng tôi không chơi như ở đây, vào thời điểm giữa trưa thế này".

Điều tồi tệ là một đợt nắng nóng hứa hẹn kinh khủng hơn sẽ quét qua Mỹ trong những ngày tới, khiến nhiệt độ tăng cao hơn nữa. Tám trong số 11 thành phố đăng cai Club World Cup nằm ở Bờ Đông và vùng đông bắc nước Mỹ dự kiến ​​sẽ trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Các cầu thủ sẽ phải chơi dưới cái nắng nóng thiêu đốt hơn nữa trong những ngày tới.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), nhiệt độ ở New York dự kiến ​​sẽ vượt quá 37,8 độ C vào thứ Ba (24/6), đồng thời cảnh báo nhiệt độ cực cao xảy ra ở Philadelphia trong cả tuần lễ.

Tại Nashville, Tennessee, nơi tổ chức trận đấu Auckland City vs Boca Juniors lúc 2 giờ chiều ngày thứ Ba, nhiệt độ lên đến 36,7 độ C, tương tự lúc 3h chiều ở Charlotte, Bắc Carolina, nơi Benfica sẽ đấu với Bayern. Các trận đấu bắt đầu vào buổi chiều thứ Tư và thứ Năm tại Cincinnati, Ohio và Washington, D.C cũng có thể diễn ra trong điều kiện nhiệt độ hơn 37 độ C. Riêng trận Esperance de Tunis gặp Chelsea vào thứ Ba, nhiệt độ cao nhất lên đến 39 độ C vào ban ngày.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia (Mỹ) khuyến cáo, trong những đợt nắng nóng, mọi người nên uống nước đầy đủ và tìm những khu vực có bóng râm, đồng thời đề xuất hạn chế các hoạt động ngoài trời. Thế nhưng trong số 12 sân vận động trên khắp nước Mỹ được sử dụng cho Club World Cup chỉ có một sân - Mercedes-Benz ở Atlanta, có mái che di động. Còn lại, 5 không có mái che và 6 có mái che một phần.

Nhiều biện pháp tránh nóng được đưa ra, nhưng không nhiều tác dụng.

Trong trận đấu giữa PSG và Atletico tại Rose Bowl không có mái che, một nhà báo đã ngã gục sau khi đi bộ hơn 2km để đến sân vận động dưới cái nắng như thiêu đốt, đồng thời nhiều người hâm mộ cần được điều trị y tế khi xếp hàng 45 phút để lấy nước tại quầy bán đồ ăn nhẹ. Giá cả ở sân vận động cũng không rẻ, lên đến 15 đô (gần 400 ngàn đồng) cho một cốc bia và 5 đô (130 ngàn đồng) cho một ly nước. Vào giờ nghỉ giữa hiệp thường xuất hiện hàng dài người hâm mộ trước đài phun nước để rót nước đầy cốc.

Trong quy định của FIFA, trong trường hợp nhiệt độ cầu ướt (phép đo nhiệt độ môi trường dựa trên nhiệt độ không khí, độ ẩm, nhiệt bức xạ và chuyển động gió) vượt quá 32 độ C, hai đội nghỉ giải lao từ 90 giây đến ba phút vào khoảng phút thứ 30 và 75 của trận đấu.

Tuy vậy nhiều chuyên gia cho rằng 32 độ C là ngưỡng quá cao, đồng thời đặt câu hỏi về việc không có quy định nào cho phép ngừng hoặc hoãn trận đấu vì nhiệt độ cao. Cho đến nay đã có 4 trận đấu bị hoãn do thời tiết, đôi khi phải tạm dừng tới hai giờ, nhưng vì bão và giông sét, không phải vì nắng nóng.

Về phía người hâm mộ, FIFA chỉ dừng ở mức nhắc nhở uống nước tại sân, xe bus làm mát và trạm nước, bên cạnh phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới để chia sẻ các "mẹo chống nóng". Họ cũng đang làm việc cùng Cơ quan Thời tiết Quốc gia (Mỹ) để lập kế hoạch cho 11 thành phố của Mỹ chuẩn bị tổ chức World Cup vào năm tới.