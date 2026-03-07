Nàng dâu xuất thân nhà tỷ phú phản ứng lạnh lùng khi bị hỏi về drama với bố mẹ chồng - David Beckham và Victoria

Giữa lúc mâu thuẫn trong gia đình Beckham vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Nicola Peltz vừa có màn phản hồi được cho là khá “sắc lạnh” khi bị hỏi thẳng về cuộc xung đột giữa chồng cô - Brooklyn Beckham - với bố mẹ là David Beckham và Victoria Beckham.

Trả lời gọn lỏn khi bị hỏi về drama gia đình

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nữ diễn viên 31 tuổi được hỏi trực tiếp về sự chú ý của dư luận xoay quanh mối quan hệ của cô với gia đình chồng.

Thay vì nói về mâu thuẫn, Nicola lập tức lái câu chuyện sang công việc. Cô cho biết mình đang bận rộn chỉnh sửa bộ phim mới mang tên Prima trong suốt hơn hai tuần qua để kịp tiến độ cho liên hoan phim Cannes.

“Tôi đã ở trong phòng dựng phim suốt hai tuần rưỡi. Chúng tôi thậm chí không có cuối tuần. Chỉ tập trung hoàn thành deadline", Nicola chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng nói thêm rằng việc tập trung vào sáng tạo khiến cô cảm thấy rất hào hứng và mong chờ ngày bộ phim ra mắt.

Câu trả lời ngắn gọn này được nhiều người cho rằng là cách Nicola né hoàn toàn câu hỏi về drama gia đình Beckham.

Tổ chức tiệc sinh nhật ngọt ngào cho Brooklyn

Ngay sau khi cuộc phỏng vấn được đăng tải, Nicola tổ chức tiệc sinh nhật riêng cho Brooklyn Beckham, người vừa bước sang tuổi 27.

Trên Instagram, cô chia sẻ hàng loạt hình ảnh tình tứ của hai vợ chồng tại bữa tiệc. Nicola diện váy cổ yếm đen gợi cảm, tạo dáng hôn chồng và viết: " Tối qua thật đặc biệt, cảm ơn mọi người đã đến và làm mọi thứ trở nên hoàn hảo".

Ở cuối bài viết, Nicola còn nhấn mạnh: “Tất cả chúng em đều yêu anh rất nhiều, Brooklyn".

Một số ý kiến cho rằng câu nói này giống như một cú “cà khịa” nhẹ tới gia đình Beckham - vốn nổi tiếng với những lời nhắn tình cảm công khai trên mạng xã hội.

Mối quan hệ với gia đình Beckham vẫn căng thẳng

Theo nhiều nguồn tin, mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham hiện đã rạn nứt nghiêm trọng. Thậm chí, Brooklyn được cho là muốn mọi liên lạc từ gia đình phải thông qua luật sư.

Tuy vậy, vào sinh nhật con trai, David và Victoria vẫn công khai đăng bài chúc mừng trên Instagram. David đăng ảnh Brooklyn khi còn nhỏ kèm lời nhắn: “Hôm nay con 27 tuổi rồi. Chúc mừng sinh nhật Bust. Bố mẹ yêu con".

Victoria sau đó cũng chia sẻ lại bức ảnh với thông điệp: “Chúc mừng sinh nhật Brooklyn, chúng ta yêu con rất nhiều".

Ngoài ra, các em trai của Brooklyn là Romeo Beckham và Cruz Beckham cũng đăng bài chúc mừng. Tuy nhiên, Brooklyn không phản hồi bất kỳ lời chúc nào từ gia đình, ngoại trừ bài đăng của Nicola.

Brooklyn hiện sống ở Mỹ cùng vợ

Hiện tại, Brooklyn đang sống tại Mỹ cùng Nicola và tập trung phát triển thương hiệu nước sốt nóng Cloud 23 - dự án kinh doanh cá nhân lấy cảm hứng từ số áo của David Beckham khi còn thi đấu.

Đầu năm nay, Brooklyn từng gây chấn động khi đăng một tuyên bố dài trên Instagram, ám chỉ việc bố mẹ nhiều năm kiểm soát hình ảnh gia đình trên truyền thông và tạo ra những câu chuyện không đúng với thực tế.

Từ đó đến nay, căng thẳng giữa các thành viên trong gia đình Beckham liên tục trở thành đề tài được truyền thông quốc tế theo dõi sát sao.