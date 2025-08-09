“Nam thần” bóng rổ cao 2m03 hot rần rần vì visual đẹp như idol, công khai bày tỏ tình ý với Jennie (BLACKPINK)

Gần đây, cư dân mạng Hàn Quốc rần rần chia sẻ hình ảnh một cầu thủ bóng rổ với gương mặt sáng như idol Kpop, nụ cười tỏa nắng, chiều cao "đỉnh của chóp" 2m03. Không ai khác, đó chính là Yeo Jun Seok - "nam thần" bóng rổ sinh năm 2002, vừa tỏa sáng ở loạt trận trước thềm FIBA Asia Cup 2025 và khiến hội fan thể thao lẫn fan Kpop "đổ rạp".

Thành tích thể thao "khủng" từ thời đi học

Yeo Jun Seok không phải cái tên xa lạ với làng bóng rổ Hàn Quốc. Ngay từ khi còn học tại trường trung học Yongsan, anh đã gây chú ý nhờ vóc dáng vượt trội và kỹ thuật chơi bóng ấn tượng. Năm 2021, Jun Seok dẫn dắt đội trường giành chức vô địch Giải bóng rổ trung học toàn quốc mùa xuân năm 2021 và ẵm luôn danh hiệu MVP - cầu thủ xuất sắc nhất giải. Cùng năm, Yeo Jun Seok được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tham dự Olympic Tokyo 2021. Sau đó, nam thần họ Yeo sang Mỹ du học và thi đấu, tích lũy thêm kinh nghiệm quý báu trước khi trở về khoác áo tuyển quốc gia.

Vừa về nước đã lập tức gây sốt

Mới 23 tuổi nhưng Jun Seok đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật của tuyển bóng rổ Hàn Quốc. Ở loạt trận giao hữu trước FIBA Asia Cup 2025, anh góp công lớn giúp đội thắng cả 4 trận. Điều đặc biệt là Jun Seok chính là thành viên trẻ nhất đội hình nhưng lại thi đấu cực kỳ chững chạc, tự tin. Ngay sau trận thắng Qatar, trang Instagram cá nhân của anh được dân mạng săn lùng - số follower tăng vọt lên hơn 100.000, lượt "thả tim" cho mỗi bài đăng gấp mấy lần bình thường.

Visual như bước ra từ phim thanh xuân

Không chỉ chơi bóng giỏi, Jun Seok còn sở hữu ngoại hình khiến hội fan girl "mất ngủ". Nhiều người ví anh như bản mix hoàn hảo giữa Jung Hae In, Lee Je Hoon và Minho (SHINee) - vừa điển trai, vừa thư sinh, lại vừa mạnh mẽ. Thậm chí, cộng đồng mạng còn hài hước gọi anh là "Hanamichi Sakuragi đời thực" - nhân vật chính của manga bóng rổ huyền thoại Slam Dunk. Loạt ảnh Jun Seok trên sân nhanh chóng viral, được chia sẻ khắp TikTok, Instagram và cả diễn đàn fan Kpop.

Fanboy Jennie chính hiệu

Không chỉ ghi điểm với khả năng chơi bóng và visual đỉnh, Jun Seok còn gây thích thú khi nhiều lần công khai mình là fanboy Jennie (BLACKPINK). Trong một số cuộc phỏng vấn từ năm 2021, anh không ngại bày tỏ sự yêu mến dành cho giọng ca Like Jennie. Điều này khiến các Blink (fan BLACKPINK) "đẩy thuyền" nhiệt tình và gọi anh bằng cái tên dễ thương: "chàng trai của Jennie".

Hội tụ đủ yếu tố để thành "idol" mới của mạng xã hội

Tài năng thể thao, ngoại hình nổi bật, câu chuyện fanboy dễ thương - Yeo Jun Seok đang sở hữu mọi yếu tố để trở thành một hiện tượng mạng mới. Không chỉ ở Hàn Quốc, nhiều fan quốc tế cũng bắt đầu "lọt hố" nam thần bóng rổ này và chờ đợi anh sẽ tỏa sáng tại FIBA Asia Cup 2025 vào tháng 8 tới. Có thể nói, Jun Seok đang chứng minh rằng thể thao và showbiz không hề cách xa nhau - một cầu thủ bóng rổ hoàn toàn có thể gây bão mạng xã hội chẳng kém gì một idol Kpop.