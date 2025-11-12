Nam thần bóng rổ bị người yêu cũ tố "ép phá thai", "tấn công tình dục", kiện ngược đàng gái tống tiền, giờ ra sao?

Tháng 6/2024, làng thể thao Hàn Quốc xôn xao trước vụ việc liên quan đến cầu thủ Heo Woong - ngôi sao bóng rổ nổi tiếng đang thi đấu cho CLB Busan KCC Egis. Từ một gương mặt sáng giá trong giới thể thao, Heo Ung bất ngờ trở thành tâm điểm của những cáo buộc nhạy cảm từ bạn gái cũ - bao gồm chuyện ép phá thai, tấn công tình dục và che giấu mối quan hệ trong quá khứ.

Bị tố ép bạn gái phá thai 2 lần

Theo lời kể của người phụ nữ được gọi là "A", cô và Heo Woong từng có thời gian hẹn hò bí mật. Trong khoảng thời gian đó, A mang thai hai lần, vào cuối năm 2019 và giữa năm 2021.

A khẳng định cả hai lần đều bị "ép buộc phá thai" để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn trai. Cô nói Heo Woong từng yêu cầu cô "giữ im lặng, không để ai biết", đồng thời "vẫn đòi hỏi quan hệ tình dục dù cô đang mang thai hoặc vừa sau khi phá thai".

Nhiều đoạn tin nhắn, bản ghi âm được cho là giữa A và Heo Woong cũng đã được hé lộ trên mạng. Trong đó, A nói: "Anh bắt em phá thai để không bị vướng bận, đúng không?", còn Heo Ung đáp: "Em đang nói gì vậy, sao lại đột nhiên như thế?" - khiến dư luận tranh cãi dữ dội.

Nam thần bóng rổ kiện ngược: "Tôi bị tống tiền 300 triệu won"

Phía Heo Woong nhanh chóng bác bỏ toàn bộ cáo buộc. Anh nộp đơn tố cáo bạn gái cũ lên đồn cảnh sát Gangnam (Seoul), với các tội danh gồm tống tiền, đe dọa và vi phạm luật chống theo dõi.

Theo hồ sơ điều tra được The Korea Herald và Korea Times công bố, Heo Woong cho biết A đã đe dọa sẽ tiết lộ toàn bộ chuyện riêng tư của cả hai, bao gồm tin nhắn, ảnh và video cá nhân, nếu anh không trả khoảng 300 triệu won (tương đương gần 5,4 tỷ đồng).

Cảnh sát Hàn Quốc sau đó đã xác nhận mở cuộc điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của A, đồng thời không truy tố Heo Woong trong các cáo buộc tấn công tình dục.

Heo Woong khẳng định: "Tôi chưa từng ép buộc ai phá thai. Cả hai lần, tôi đều nói muốn giữ đứa bé, nhưng cô ấy tự quyết định khác đi".

Timeline diễn biến toàn bộ vụ việc:

Dòng thời gian vụ việc liên quan đến nam thần bóng rổ Heo Woong và người yêu cũ như sau: Tháng 6/2024, Heo Woong nộp đơn tố cáo bạn gái cũ. Tháng 7/2024, truyền thông Hàn công bố các đoạn ghi âm, tin nhắn giữa hai người, khiến vụ việc lan rộng trên mạng xã hội. Tháng 9/2024, cảnh sát xác nhận Heo Woong được minh oan trong cáo buộc tấn công tình dục. Sau đó, phía Heo Woong đệ đơn khiếu nại lên Đồn cảnh sát Gangnam kiện luật sư của bạn gái cũ vì tội phỉ báng và xúi giục cô A kiện Heo Woong vì hành vi bạo lực tình dục. Đến tháng 6/2025, Korea JoongAng Daily đưa tin công tố viên từ chối truy tố luật sư của bạn gái cũ, khép lại giai đoạn đầu của vụ kiện.

Hiện, vụ việc vẫn đang được xử lý ở tòa với hai hướng riêng: đơn kiện tống tiền từ phía Heo Ung và đơn tố cáo ép buộc phá thai từ phía bạn gái cũ.

Dư luận chia phe

Trên các diễn đàn thể thao và mạng xã hội Hàn, công chúng chia làm hai luồng ý kiến: một bên cho rằng Heo Woong có thể đang "chơi chiêu" để bảo vệ hình ảnh, bên kia lại bênh vực anh vì vụ việc có dấu hiệu bị lợi dụng và dàn dựng để tống tiền.

Một bộ phận người hâm mộ kêu gọi đợi kết quả điều tra cuối cùng thay vì lan truyền các cáo buộc chưa được chứng minh.

Nam thần bóng rổ ra sao sau drama tình ái?

Hiện tại, Heo Woong vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp cho Busan KCC Egis tại giải bóng rổ nhà nghề Hàn Quốc (KBL). Dù vướng vào bê bối tình ái ồn ào suốt năm 2024, anh không bị truy tố trong các cáo buộc tấn công tình dục hay ép buộc phá thai. Cảnh sát Hàn Quốc xác nhận vụ việc chủ yếu xoay quanh tranh chấp cá nhân và hành vi tống tiền từ phía bạn gái cũ.

Về sự nghiệp, Heo Woong vẫn là trụ cột quan trọng của đội Busan KCC Egis, đóng góp ổn định sau khi trở lại thi đấu. Mùa giải 2024-2025, anh ghi trung bình hơn 13 điểm mỗi trận - một con số ấn tượng trong bối cảnh đội gặp khó khăn về nhân sự. Từ giữa năm 2025, Heo Woong còn được tái ngộ với em trai là Heo Hoon, tạo nên bộ đôi anh em nổi tiếng của bóng rổ Hàn, được truyền thông gọi vui là "Song Heo nhà KCC".

Trên mạng xã hội, Heo Ung hạn chế chia sẻ đời tư, chủ yếu đăng tải hình ảnh luyện tập và các hoạt động của đội bóng. Công chúng Hàn Quốc nhận xét anh đang nỗ lực tái xây dựng hình ảnh bằng việc tập trung toàn bộ vào chuyên môn thay vì phản ứng gay gắt với scandal. Dù dư luận vẫn còn chia rẽ, nhưng phần đông khán giả đánh giá cao việc anh giữ thái độ im lặng, chuyên nghiệp và tiếp tục thi đấu hết mình.