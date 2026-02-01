Nam thần bơi lội thế hệ mới Quang Thuấn khoe body 8 múi cực phẩm, vác bổng chị gái Ánh Viên hút triệu view

Mới đây, VĐV Nguyễn Quang Thuấn - em trai kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên - gây sốt MXH với visual đời thường khi đi bơi chuẩn "nam thần bơi lội thế hệ mới". Body 8 múi nét căng, vóc dáng chuẩn chỉnh đúng chất VĐV được ăn tập bài bản và có chế độ tập luyện nghiêm ngặt, cộng thêm khoảnh khắc vác chị gái Ánh Viên trên vai nhẹ tênh như không bên hồ bơi khiến Quang Thuấn thu hút thêm nhiều sự chú ý.

Trong đoạn clip đang viral, kình ngư Quang Thuấn thoải mái vác chị gái - "tiểu tiên cá" huyền thoại Ánh Viên - trên vai và di chuyển nhẹ tênh bên hồ bơi đã nhanh chóng "đốn tim" cộng đồng mạng. Hình ảnh vừa hài hước, vừa cho thấy thể lực đáng nể của nam VĐV trẻ, đồng thời hé lộ mối quan hệ gia đình vô cùng thân thiết, gần gũi. Ngoài ra, Quang Thuấn còn cho biết chị gái chính là động lực của mình khi đi bơi. Quang Thuấn hiện đang là VĐV trẻ tài năng của tuyển bơi lội Việt Nam. Chàng trai gốc Cần Thơ đang từng bước kế thừa sự nghiệp bơi lội của chị gái sau khi Ánh Viên giải nghệ.

Quang Thuấn vác chị gái trên vai nhẹ bẫng (Video: TTNV)

Body cực phẩm của nam thần bơi lội thế hệ mới (Ảnh: TTNV)

Ở loạt ảnh khác, Quang Thuấn xuất hiện với phong cách đơn giản nhưng cực kỳ thu hút: thân hình săn chắc, cơ bụng 8 múi rõ nét cùng tỷ lệ vóc dáng cân đối. Visual khỏe khoắn và tinh thần thể thao đúng chuẩn "con nhà nòi" đủ khiến dân mạng dành mưa lời khen. Nhiều người thậm chí còn ưu ái gọi anh là "nam thần bơi lội thế hệ mới", hứa hẹn trở thành cái tên vừa có chuyên môn vừa có sức hút truyền thông trong tương lai.

Bên cạnh ngoại hình, việc là em trai của Ánh Viên - tượng đài của bơi lội Việt Nam - cũng khiến Quang Thuấn nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, thay vì bị cái bóng quá lớn của chị gái che mờ, anh đang dần ghi dấu ấn theo cách rất riêng: trẻ trung, khỏe khoắn, tích cực và đầy tiềm năng.

Ở SEA Games 33 vừa qua, Quang Thuấn đã xuất sắc giành 1 HCV và 2 HCĐ. Kình ngư quê Cần Thơ cũng thi đấu bùng nổ tại giải vô địch quốc gia tổ chức ở TP.HCM, mang về 4 HCV, 4 HCB và được vinh danh là VĐV xuất sắc nhất giải. Trước đó, xuyên suốt năm 2025, Quang Thuấn đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giành thêm 2 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ, đồng thời phá 5 kỷ lục quốc gia tại giải vô địch quốc gia bể 25m.

Ngoại hình cuốn hút của Quang Thuấn

Sau SEA Games 33, Quang Thuấn càng nổi lên như 1 hiện tượng MXH. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, loạt hình ảnh và clip của Quang Thuấn đã nhanh chóng cán mốc triệu view, kéo theo hàng loạt bình luận xuýt xoa từ cộng đồng mạng. Rõ ràng, với body cực phẩm, tinh thần thể thao chuẩn chỉnh cùng câu chuyện gia đình thú vị, cái tên Quang Thuấn đang trở thành "hiện tượng mới" được netizen đặc biệt quan tâm.