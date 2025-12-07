  Về trang chủ

Nam rapper khoe ảnh với dàn cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam Công Phượng, Văn Toàn, có cả một HLV cực hot

Hải Đăng |

Sau một trận đấu giao hữu, người có nhiều ảnh với cầu thủ nhất là đây.

Chiều tối 6/12/2025, Sân vận động Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) đã trở thành điểm hẹn của bóng đá và lòng nhân ái, nơi diễn ra trận giao hữu bóng đá thiện nguyện quy mô lớn mang tên "Lan tỏa yêu thương 2025".

Sự kiện được khởi xướng bởi tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tiến Linh với mục đích cao cả: Gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung vừa chịu thiệt hại nặng nề sau thiên tai. Chương trình đã thu hút sự tham gia của một lực lượng hùng hậu, quy tụ gần 70 nghệ sĩ, huấn luyện viên và tuyển thủ quốc gia.

Sau trận đấu nam rapper HURRYKNG đã khoe loạt ảnh với HLV Park Hang-seo và dàn cầu thủ nổi tiếng của Việt Nam. Chưa biết trên sân đá bóng thế nào nhưng ngoài đường hầm chắc chắn HURRYKNG hot nhất là đây.

Nam rapper khoe ảnh với dàn cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam Công Phượng, Văn Toàn, có cả một HLV cực hot- Ảnh 1.

HURRYKNG và ông Park Hang-seo

Nam rapper khoe ảnh với dàn cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam Công Phượng, Văn Toàn, có cả một HLV cực hot- Ảnh 2.

HURRYKNG cùng Công Phượng

Nam rapper khoe ảnh với dàn cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam Công Phượng, Văn Toàn, có cả một HLV cực hot- Ảnh 3.

Rất lâu rồi Xuân Trường mới xuất hiện

Nam rapper khoe ảnh với dàn cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam Công Phượng, Văn Toàn, có cả một HLV cực hot- Ảnh 4.

HURRYKNG và cầu thủ Văn Toàn

Nam rapper khoe ảnh với dàn cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam Công Phượng, Văn Toàn, có cả một HLV cực hot- Ảnh 5.

HURRYKNG thoải mái check in cùng Tiến Linh

Nam rapper khoe ảnh với dàn cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam Công Phượng, Văn Toàn, có cả một HLV cực hot- Ảnh 6.

Văn Hậu trở lại sau chấn thương

Nam rapper khoe ảnh với dàn cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam Công Phượng, Văn Toàn, có cả một HLV cực hot- Ảnh 7.

Trung vệ Quế Ngọc Hải và HURRYKNG

Nam rapper khoe ảnh với dàn cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam Công Phượng, Văn Toàn, có cả một HLV cực hot- Ảnh 8.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức bảnh bao chụp ảnh với HURRYKNG

Tags

Công Phượng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại