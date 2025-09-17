Nam Định tìm chiến thắng, Công an Hà Nội quyết tạo bất ngờ

Trong quá khứ, sân chơi AFC Champions League thường vượt tầm các đội bóng V-League. Nhưng những năm gần đây, với sự đầu tư nhân lực, chiêu mộ các ngoại binh đẳng cấp cao, những CLB hàng đầu bóng đá Việt Nam không còn e ngại đấu trường châu lục.

Khẳng định vị thế

Sau 2 lần liên tiếp đăng quang V-League, CLB Nam Định đặt mục tiêu cao ở đấu trường quốc tế. Mùa này, đội bóng thành Nam tham dự 4 giải đấu, bao gồm Cúp C1 Đông Nam Á và AFC Champions League Two. Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt chiêu mộ nhiều ngoại binh chất lượng cao, sẵn sàng hướng mục tiêu tiến sâu vào sân chơi dành cho những CLB hàng đầu châu Á.

Nam Định (giữa) đặt mục tiêu thắng trận ra quân vòng bảng AFC Champions League Two (Ảnh: QUỐC AN)

Nam Định rơi vào bảng F, cùng Gamba Osaka (Nhật Bản), Ratchaburi (Thái Lan) và Eastern Sports Club (Hồng Kông - Trung Quốc). Ở trận ra quân, nhà đương kim vô địch V-League có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Ratchaburi lúc 19 giờ 15 phút ngày 17-9.

Trận đấu này được xem là cơ hội để Nam Định khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục, dù họ đang đối mặt với nhiều thách thức từ phong độ và lực lượng. Nam Định có khởi đầu không tốt ở V-League 2025-2026. Sau thất bại trước Công an Hà Nội ở Siêu cúp Quốc gia, đội chủ sân Thiên Trường chỉ giành 2 chiến thắng, 1 hòa sau 4 trận đã đấu tại V-League kỳ này. Đáng chú ý, các đối thủ của Nam Định trong giai đoạn này không được đánh giá cao, thậm chí đa phần chỉ ở mức trung bình yếu.

Nguyên nhân khiến thầy trò ông Vũ Hồng Việt bắt nhịp chậm chạp bắt nguồn từ dàn tân binh chưa đạt thể trạng tối ưu, gặp khó trong việc hòa nhập. Ngoài ra, nhiều trụ cột chưa thể trở lại thi đấu sau chấn thương dai dẳng. Mất Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Văn Toàn, hiệu suất ghi bàn của hàng công CLB Nam Định sa sút rõ. Khả năng vận hành đấu pháp chiến thuật cũng lạc nhịp vì tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh vắng mặt liên tiếp do chấn thương, còn hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy chưa đạt điểm rơi phong độ vì vấn đề sức khỏe.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, chất lượng đội hình của Nam Định vẫn được đánh giá cao hơn Ratchaburi trong cuộc đối đầu sắp tới. Ratchaburi không phải là đội bóng hàng đầu Thái Lan, sở hữu khá ít tuyển thủ quốc gia, gồm: trung vệ Jonathan Khemdee và tiền đạo Ikhsan Fandi (tuyển Singapore). Ngoài ra, các ngoại binh của Ratchaburi đến từ Brazil, Tây Ban Nha và Pháp, mang đến sự đa dạng nhưng chưa thực sự tạo được dấu ấn.

Với lợi thế sân nhà và kinh nghiệm thi đấu, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm nếu biết tận dụng tốt lực lượng ngoại binh đang có. Kết quả trận ra quân AFC Champions League Two không chỉ thể hiện bản lĩnh trên đấu trường châu lục của Nam Định, mà còn là dịp để họ vượt qua những khó khăn nội tại.

Giữ vững tâm thế

Khác với Nam Định, Công an Hà Nội (CAHN) đối mặt thử thách khó ngay lượt trận đầu tiên vòng bảng AFC Champions League Two. Đội bóng ngành công an phải làm khách trên sân của Beijing Guoan - "gã khổng lồ" bóng đá Trung Quốc - lúc 19 giờ 15 phút ngày 18-9.

Đây là lần đầu tiên CAHN góp mặt tại đấu trường châu lục và dù bị đánh giá thấp hơn, đoàn quân của HLV Polking vẫn quyết tâm tạo nên bất ngờ. CAHN có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải 2025-2026, khi tham gia tới 4 đấu trường quan trọng: V-League, Cúp Quốc gia, AFC Champions League Two và Cúp C1 Đông Nam Á.

Để tăng cường lực lượng, đội bóng đã chiêu mộ hàng loạt tân binh chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, bao gồm bộ đôi Việt kiều Adou Minh và Brandon Ly, cùng các ngoại binh như Rogerio Alves, Stefan Mauk và trung vệ "thép" Phạm Lý Đức từ Hoàng Anh Gia Lai. Những sự tăng cường này giúp CAHN xây dựng đội hình có chiều sâu, sẵn sàng chinh chiến trên nhiều mặt trận.

Tại V-League, CAHN đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 4 trận bất bại (3 thắng, 1 hòa), dẫn đầu bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu. Tuy nhiên, thất bại trước BG Pathum United ở trận mở màn Cúp C1 Đông Nam Á cho thấy CAHN vẫn còn thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh khi bước ra sân chơi châu lục.

Chuyến làm khách tại Trung Quốc của CAHN càng thêm khó khi tiền đạo chủ lực Alan Grafite và "nhạc trưởng" Nguyễn Quang Hải bỏ ngỏ khả năng thi đấu vì chấn thương. Với 6 bàn thắng trong 5 trận gần nhất, sự vắng mặt của Grafite là mất mát không nhỏ cho CAHN. Dù vậy, đội bóng vẫn còn những cái tên chất lượng như Nguyễn Đình Bắc và Leo Artur, sẵn sàng gánh vác hàng công.

HLV Polking nhận định: "Trận đấu với Beijing Guoan sẽ rất khó khăn vì đây là đội bóng mạnh, giàu kinh nghiệm và có chất lượng chuyên môn cao. Tuy nhiên, chúng tôi đang có phong độ tốt và tinh thần hưng phấn sau những kết quả tích cực tại V-League. CAHN sẽ ra sân với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm thế tốt nhất".



