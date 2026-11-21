Cập nhật tỷ số Nam Định vs Hải Phòng mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Nam Định vs Hải Phòng thuộc vòng 8 V.League hôm nay.

Tối 21/11, Nam Định giành chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng trên sân Thiên Trường ở vòng 8 V.League 2026-2027. Đội chủ nhà có lợi thế lớn từ phút 19 khi Thái Bảo nhận thẻ đỏ trực tiếp. Caio Cesar mở tỷ số trên chấm phạt đền trước khi Trần Mạnh Quỳnh nhân đôi cách biệt đầu hiệp hai. Hải Phòng nỗ lực đáp trả và có bàn rút ngắn tỷ số nhờ Makaric nhưng không thể giành lại điểm.

Nam Định kiểm soát hoàn toàn thế trận trong phần lớn thời gian. Đội chủ nhà cầm bóng 66%, tung ra 13 cú sút và có 8 lần đưa bóng trúng đích. Trong khi đó, Hải Phòng chỉ có 3 pha dứt điểm, 2 lần trúng cầu môn.

Nam Định nhập cuộc chủ động và tạo cơ hội ngay từ đầu. Phút 8, Ezequiel chọc khe để Tyler Thái Crawford thoát xuống đối mặt thủ môn Nguyễn Văn Toản, nhưng cầu thủ chủ nhà không thể dứt điểm như ý.

Bước ngoặt đến ở phút 19. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Trần Ngọc Ánh rút thẻ đỏ trực tiếp với Thái Bảo vì pha phạm lỗi nguy hiểm với Trần Ngọc Sơn, khiến Hải Phòng phải chơi thiếu người từ khá sớm.

Nam Định tiếp tục gia tăng sức ép và được hưởng phạt đền ở phút 40 khi Tuấn Phong kéo ngã Ezequiel trong vòng cấm. Hai phút sau, Caio Cesar thực hiện chính xác quả 11 m, đánh lừa Văn Toản để mở tỷ số. Đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0.

Sau giờ nghỉ, Nam Định nhanh chóng tận dụng ưu thế hơn người. Phút 57, Trần Ngọc Sơn đột phá bên cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm. Bóng đi qua hàng loạt cầu thủ trước khi Trần Mạnh Quỳnh dứt điểm một chạm, nâng tỷ số lên 2-0. Trước đó, Văn Toản cũng phải cứu thua sau cú đánh đầu cận thành của Caio Cesar.

Hải Phòng không buông xuôi dù chơi thiếu người. Phút 78, Duy Khang đột phá bên cánh trái rồi căng ngang để Makaric khống chế và dứt điểm chéo góc, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Những phút cuối, Nam Định vẫn tạo thêm cơ hội, trong đó Tuấn Anh có cú sút xa hiểm hóc ở phút 85 nhưng Văn Toản tiếp tục cứu thua. Đội chủ nhà bảo toàn cách biệt một bàn và khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1.

Thông tin trận Nam Định vs Hải Phòng

Nam Định đang thể hiện phong độ ổn định khi duy trì chuỗi 5 trận bất bại, trong đó có 4 chiến thắng. Kết quả này giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2026-2027 với 16 điểm, trở thành một trong những đội bóng gây bất ngờ ở giai đoạn đầu mùa giải.

Nam Định đối đầu với Hải Phòng ở vòng 8 V.League. (Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC)

Trong khi đó, Hải Phòng trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trong 5 vòng gần nhất. Đội bóng đất Cảng hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, kém Nam Định 6 điểm. Khoảng cách này phần nào phản ánh sự khác biệt về phong độ giữa hai đội trước cuộc đối đầu sắp tới.

Đáng chú ý, Hải Phòng vừa có sự thay đổi về nhân sự trong ban huấn luyện. HLV Đặng Văn Thành bất ngờ chia tay đội bóng trong đợt nghỉ FIFA Days, mở đường cho sự trở lại của Dylan Kerr sau 13 năm. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Anh được đăng ký với chức danh Giám đốc kỹ thuật thay vì HLV trưởng.