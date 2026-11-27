Cập nhật tỷ số Nam Định vs Công an Hà Nội mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Nam Định đấu Công an Hà Nội thuộc vòng 9 V.League hôm nay.

Tối 27/11, Nam Định hòa Công an Hà Nội 0-0 ở vòng 9 V.League 2026-2027. Hai đội tạo ra thế trận giằng co, không có nhiều khoảng trống trong phần lớn thời gian. Công an Hà Nội nhỉnh hơn về số cơ hội rõ ràng, đặc biệt trong hiệp hai, nhưng hàng phòng ngự Nam Định đứng vững để giữ lại một điểm.

Trong trận đấu, Nam Định tung ra 9 cú dứt điểm, trong đó 3 lần trúng đích. Công an Hà Nội có 6 pha dứt điểm nhưng chỉ một lần đưa bóng trúng cầu môn. Những tình huống đáng chú ý nhất chủ yếu xuất hiện trong khu vực cấm địa của Nam Định ở nửa sau trận đấu.

Công an Hà Nội nhập cuộc chủ động hơn. Ngay phút thứ 4, Alan có cơ hội dứt điểm một chạm sau đường trả ngược của Quang Vinh nhưng bóng đi vọt xà. Phút 16, Brayan Perea thử vận may từ khoảng cách hơn 30 m khi phát hiện Nguyên Mạnh dâng cao nhưng cú sút vẫn không trúng đích.

Nam Định cũng có những thời điểm gây sức ép. Phút 28, Romulo sút xa nhưng thủ môn Y Êli Niê bắt gọn. Một phút sau, tiền vệ này tiếp tục dứt điểm từ tuyến hai nhưng đưa bóng đi quá cao. Trận đấu sau đó diễn ra chặt chẽ, với nhiều pha tranh chấp ở khu trung tuyến. Cơ hội đáng chú ý cuối hiệp một thuộc về CAHN khi Quang Vinh tạt bóng để Perea đánh đầu đúng vị trí Nguyên Mạnh. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Sang hiệp hai, sức ép của CAHN rõ rệt hơn. Phút 49, Nguyên Mạnh bắt hụt bóng từ một quả phạt góc nhưng Eboa Eboa kịp phá bóng ngay trước khi Đoàn Văn Hậu có thể dứt điểm cận thành. Đến phút 70, Alan xoay người sút sệt trong vòng cấm nhưng Nguyên Mạnh đổ người ôm gọn. Bốn phút sau, tiền đạo CAHN tiếp tục có cơ hội nhưng cú đá bị Eboa Eboa chắn lại.

Phút 76, CAHN cho rằng Tuấn Anh để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định không có lỗi và từ chối phạt đền. Đội khách tiếp tục đẩy cao đội hình trong những phút cuối nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Nam Định. Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0.

Thông tin trận Nam Định vs Công an Hà Nội

Cuộc đối đầu giữa Nam Định và CLB Công an Hà Nội là tâm điểm của vòng 9 V-League 2026-2027. Lợi thế sân nhà cùng phong độ ấn tượng thời gian qua giúp đội bóng thành Nam có cơ sở để hướng tới chiến thắng. Tuy nhiên, việc phải đối đầu với nhà đương kim vô địch đang hưng phấn sau chiến thắng tại đấu trường châu lục là thử thách không nhỏ đối với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

Nam Định đối đầu với Công an Hà Nội ở vòng 9 V.League. (Ảnh: Công An Hà Nội FC)

Sau 8 vòng đấu, Nam Định dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, giành 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt sở hữu một trong những hàng công hiệu quả nhất giải đấu với 18 bàn thắng, trong khi mới để thủng lưới 7 lần. Trận thắng 2-1 trước Hải Phòng ở vòng đấu gần nhất cũng đánh dấu chiến thắng thứ 5 liên tiếp của đội chủ sân Thiên Trường.

Trong khi đó, CLB CAHN tích lũy được 14 điểm sau 7 trận. Đoàn quân của HLV Alexandre Polking có bước chạy đà thuận lợi cho chuyến làm khách tại Nam Định khi đánh bại Vissel Kobe 3-1 tại AFC Champions League Elite.

Với những cầu thủ giàu kỹ thuật và có khả năng tạo đột biến như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Đô, Alan hay Brayan Perea, đội bóng ngành công an đủ khả năng gây sức ép lên hàng phòng ngự của Nam Định.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn