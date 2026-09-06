Nam Định - HA.GL 4-0: Chiến thắng dễ dàng của đội bóng thành Nam

Các cầu thủ Nam Định đã khởi đầu mùa bóng 2026-2027 bằng chiến thắng hoành tráng trước HA.GL với tỷ số 4-0 trên sân Thiên Trường. Mọi chuyện đã sớm định đoạt ở hiệp đầu tiên khi đội chủ nhà ghi 3 bàn thắng khá dễ dàng trong ngày tỏa sáng của các ngoại binh.

Nam Định khởi đầu mùa bóng bằng chiến thắng cách biệt trước HA.GL (Ảnh: QUANG ĐƯƠNG)

Tương quan lực lượng chênh lệch cùng ưu thế sân nhà giúp Nam Định sớm giành quyền kiểm soát trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuấn Hải, Caio và Gustave khuấy đảo hàng phòng ngự HA.GL, nhiều lần buộc thủ môn Trung Kiên phải nỗ lực cứu thua.

Đến phút 37, những nỗ lực của Nam Định cũng được đền đáp với bàn mở tỷ số của Santos từ cú ra chân hiểm hóc.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua đầu tiên, phút 44, đội khách chịu bàn thua thứ hai. Ngọc Sơn chuyền bóng điệu nghệ để Santos đá nối hiểm hóc lập cú đúp.

Mọi thứ thêm khó cho đội bóng phố Núi khi một ngoại binh khác của Nam Định ghi tên vào bảng vàng. Từ pha dàn xếp đá phạt, Romulo lập công cho đội chủ nhà với bàn thắng nâng tỷ số 3-0.

HA.GL sớm bị dẫn cách biệt 3 bàn sau hiệp đấu đầu tiên

Dẫn cách biệt 3 bàn cùng thế trận an toàn, Nam Định chủ động đá chậm, chắc chắn từ đầu hiệp hai. Đó cũng là thời điểm HA.GL tận dụng đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Cơ hội đáng chú ý của đội khách là cú sút trúng cột dọc khung thành thủ môn Nguyên Mạnh của Lucas vào phút 65.

Để giảm áp lực từ việc hậu vệ HA.GL thường dâng cao hỗ trợ tấn công, HLV Vũ Hồng Việt đã tung Xuân Son vào sân từ phút 68. Những pha lên bóng tốc độ của Xuân Son, Hồng Duy đã đặt hàng phòng ngự đội khách vào thế chống đỡ vất vả. Vào phút bù giờ, Nam Định đào sâu cách biệt 4-0 từ pha đánh đầu hiểm hóc của Xuân Son.

Thắng 4-0 chung cuộc, Nam Định tạm dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng đầu tiên của V-League 2026-2027.