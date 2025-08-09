Nam Định bất ngờ gạch tên ngoại binh triệu USD

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa công bố danh sách đăng kí thi đấu của CLB Nam Định ở trận Siêu cúp Quốc gia 2024/25. Đội bóng thành Nam gây bất ngờ lớn khi gạch tên Njabulo Blom - cầu thủ được định giá đến 950 nghìn euro (tương đương 29 tỷ đồng).

Njabulo Blom sẽ không được ra sân dù người hâm mộ đang chờ đợi rằng cầu thủ này sẽ thể hiện ra sao. HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục đặt niềm tin vào bộ đôi tiền vệ Brazil Caio Cesar - Romulo ở khu trung tuyến. Trung vệ Lucas Alves, tiền vệ cánh Mahmoud Eid, bộ đôi tiền đạo Brenner Marlos và Kyle Hudlin đều xuất hiện.

Njabulo Blom không thi đấu trận Siêu Cúp Quốc gia 2024/25.

Njabulo Blom là tuyển thủ quốc gia Nam Phi. Anh từng thi đấu cho đội bóng danh tiếng Kaizer Chiefs ở quê nhà trước khi chuyển đến St Louis City (Mỹ). Đầu mùa này, Njabulo Blom quyết định gia nhập CLB Nam Định. Anh đang là cầu thủ đắt giá thứ hai tại V.League sau trung vệ Felipe (CLB Công an TP.HCM - được định giá 30 tỷ đồng).

Theo quy định, các đội bóng tham dự Siêu cúp Quốc gia được đăng kí 7 ngoại binh nhưng chỉ sử dụng 3 người trên sân ở cùng một thời điểm. Nhiều khả năng Njabulo Blom gặp chấn thương nên không thi đấu.

Về mặt chuyên môn, HLV Vũ Hồng Việt không cần quá lo lắng bởi Caio Cesar và Romulo vẫn tỏ ra xuất sắc suốt mùa giải vừa qua. Hai ngôi sao này vừa sở hữu kĩ thuật cá nhân và sức mạnh vượt trội so với nhiều nội binh.

Ngoài ra, nhà cầm quân này còn có thể kì vọng và Kyle Hudlin - tiền đạo cao đến 2m06 và Mahmoud Eid - ngôi sao rất nổi bật ở Thai League 1 mùa giải vừa qua. CLB Nam Định có nhiều phương án tấn công nếu bị dẫn trước hoặc cần bàn thắng để gia tăng cách biệt.

Bên kia chiến tuyến, CLB Công an Hà Nội có trong tay lực lượng mạnh nhất. HLV Polking tự tin giành danh hiệu Siêu cúp. Cuộc đọ sức giữa hai đội diễn ra lúc 19h00 ngày 9/8.